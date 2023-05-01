Güney Kore'de sanat öğrencisi, müzede sergilenen muzu yedi: 'Acıkmıştım'
Güney Kore'de bir sanat öğrencisi, başkent Seul'deki Leeum Sanat Müzesi'nde, sanatçı Maurizio Cattelan'ın enstalasyonunda sergilenen muzu yedi. Öğrenci Noh Huyn-soo, meyvesini yediği muzun kabuğunu tekrar duvara yapıştırdı. Noh, "müzeye kahvaltı etmeden gittiğini ve aç olduğunu" söyledi.
Sanat öğrencisi, müzede sergilenen muzu yedi: Acıkmıştım
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Güney Kore'de bir sanat öğrencisi, başkent Seul'deki Leeum Sanat Müzesi'nde, sanatçı Maurizio Cattelan'ın enstalasyonunda sergilenen muzu yedi. Öğrenci Noh Huyn-soo, meyvesini yediği muzun kabuğunu tekrar duvara yapıştırdı. Noh, "müzeye kahvaltı etmeden gittiğini ve aç olduğunu" söyledi.
Cattelan'ın "BİZ" adlı sergisinin bir parçası olan "Komedyen" adlı sanat eseri, Güney Kore'nin başkenti Seul'deki Leeum Sanat Müzesi'nde bir duvara koli bandıyla yapıştırılmış bir muzdan oluşuyor.
Yerel basında çıkan haberlere göre, müze daha sonra aynı noktaya yeni bir muz yerleştirdi.
Bir dakikadan uzun süren olayı Noh'un arkadaşı kaydetti.
Leeum Sanat Müzesi, BBC'nin bu konuda sorularına yanıt vermedi.
Müze, yerel basına yaptığı açıklamada öğrenciden tazminat talep edilmeyeceğini açıkladı.
Sergilenen muzun her iki veya üç günde bir değiştirildiği bildiriliyor.
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Güney Kore'de sanat öğrencisi, müzede sergilenen muzu yedi: 'Acıkmıştım'/guney-kore-de-sanat-ogrencisi-muzede-sergilenen-muzu-yedi-acikmistim-3587941
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