Çin'de ortaya çıkan ve hızla dünyaya yayılan ölümcül korona virüsü nedeniyle Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) vaka sayısı artıyor.

Bölgede 8 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiği, vaka sayısının 75'e ulaştığı bildirildi.

Virüs taşıdığı tespit edilenlerden 4'ünün sağlık çalışanı olduğu kaydedildi.