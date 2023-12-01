Güney Kıbrıs, gaz çıkarmak için ABD'li şirketle anlaştı iddiası

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Associated Press'e (AP) konuşan ve güvenlik sebebiyle ismi verilmeyen GKRY yetkilisi, GKRY ile Chevron'un Aphrodite sahasından doğal gaz çıkarmak için anlaşmaya vardığını söyledi.

Yetkili, GKRY ve Chevron'un 4,2 trilyon fit küp doğal gaz rezervine sahip olduğu tahmin edilen bölgeden doğal gaz çıkarmasının iki tarafa da "karşılıklı yarar" sağlayacağı yorumunu yaptı.​ Anlaşmanın ne zaman yapıldığına ilişkin ise bilgi verilmedi.

*Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.