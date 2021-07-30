Güney Avrupa da yanıyor

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Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis, itfaiyecilerin son 24 saat içinde yaklaşık 50 yangınla mücadele ettiğini ve meteorologların daha fazla sıcak hava dalgasının beklendiği uyarısında bulunmalarından yola çıkarak, muhtemelen daha fazla yangın çıkacağını söyledi.

"Ağustos ayının zor bir ay olduğunu vurgulamak istiyorum" diyen Miçotakis, "Tüm devlet hizmetlerinin, yangınla mücadele dönemi sona erene kadar mutlak teyakkuzda olmalı" ifadesini kullandı.

Yunanistan’da başkent Atina yakınlarındaki Dionisos Belediyesine bağlı Stamata'daki ormanlık alanda öğle saatlerinde yangın çıktı. Yetkililer, yangının yerleşim yerlerine yaklaştığını açıkladı.

Söndürme çalışmalarını İtfaiye Teşkilatı Başkanı Korgeneral Stefanos Kolokuris’in koordine ettiği yangına, 43 itfaiye ekibi, 24 itfaiye aracı, 2 uçak ve 2 helikopterle müdahale edildiği aktarıldı.

İTALYA'DA 20 BİN HEKTARLIK ALAN YANDI

İtalya'nın batısındaki Sardinya Adası'nda dünden bu yana devam eden orman yangını nedeniyle 1500'ü aşkın kişinin tahliye edildiği bildirildi.

Sardinya Adası'nın batısındaki Oristano vilayeti kırsalında dün akşam başlayan yangın, şu ana kadar orman, zeytinlik ve ekili alanların bulunduğu 20 bin hektar araziye zarar verdi.

Yangın söndürme çalışmalarına, güvenlik güçleri, itfaiye, orman, sivil savunma ekipleri ve gönüllüler olmak üzere 7 bin 500 kişi ve yaklaşık 20 hava aracı katılıyor. Fransa ve Yunanistan, yangının söndürülmesi için 4 uçak gönderdi.

İSPANYA DA YANGINLA MÜCADELE EDİYOR

İspanya'da itfaiyeciler ve yetkililer, Katalonya'nın kuzeydoğu bölgesinde Santa Coloma de Queralt yakınlarında 1500 hektardan fazla alanın yandığını açıkladı. Pazartesi günü itibarıyla yangınların yüzde 90 oranında kontrol altına alındığı; ancak onlarca insanın yerlerinden tahliye edildiği bilgisi verildi.

Yetkililer, Castilla-La Mancha'nın orta doğu bölgesindeki Lietor'da, hafta sonu kontrol altına alınmadan önce 2.500 hektardan fazla alanın yandığını söyledi.