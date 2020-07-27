Güneş yanığı, uzun bir süre güneşte kalma sonucunda ortaya çıkan derinin yanması durumudur. Güneşten gelen ultraviyole ışınları cildin tahriş olmasına neden olur. Deride öncelikle kalınlaşma meydana gelerek korunmaya almayı sağlayan bir tepki verir. Sonra oluşan sulu kabarcıklar şeklinde ortaya çıkmaya başlar. Bu kabarcıklar içi tuzlu su dolu olur patlaması halinde acı verir.

Güneş yanığı oluşmasından sonra ciltte gerginlik baş göstererek sızlama ve titremeler ortaya çıkar. Bu durum bir anlamda güneşin vücut sıcaklığını artırmasıyla oluşan tepkimedir.

Güneş yanığı nasıl geçer?

Güneş yanığının durumu tedavisi için önemli bir aşamadır. Yanık derecesine göre tedavi edilmesi sağlanmalıdır. İlk evresinde soğuk bir bez ile kompres yaparak tenin soğuması sağlanabilir. Üzerine merhem sürülerek yanığın ateşi ve ağrısı hafifletilebilir. Bol su içmek oluşan su kaybı için önemlidir. Mümkün olduğunca yanıkların olduğu bölge açıkta bırakılmalı ya da hafif ince giysiler giymek gereklidir. Antiflamatuar ilaçlar alarak ağrı hafifletilebilir.

İkinci dereceden yanık olması halinde güneş yanığı olan bölgelerde su toplamalar ve ödem oluşmaya başlamıştır. Bu durumda daha yoğun bir tedavi ile devam edilir. Bazı kortizon içeren kremler kullanılarak ödemin atılması sağlanabilir.

Güneş yanığının iyileşmeye başlamasından sonra kaşıntıların ortaya çıkması ve derinin soyulması başlar. Bu durum doğal bir süreçtir. Kaşımamak gereklidir. Kaşınması halinde mikrop kapabilir. Hafifçe losyon sürerek kaşıntısı alınabilir. Bol su takviyesi sağlayarak cildin neme doyması sağlanmalıdır.