'Ateş Çemberi' Güneş Tutulması 5 dakika 17 saniye sürecek! İşte Ekim güneş tutulması tarihi...
2023 yılının ilk güneş tutulması 20 Nisan'da gerçekleşti. 'Ateş Çemberi' olarak da bilinen halkalı güneş tutulması Ekim ayında gerçekleşecek. Amerika Kıtası, Atlas Okyanusu, Büyük Okyanus'ta izlenecek olan parçalı güneş tutulmasının tarihi merak konusu oldu. İşte 2023 Ekim ayı güneş tutulması tarihi...
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20 Nisan'da gerçekleşen ilk güneş tutulmasının ardından son tutulma ise Ekim ayında gerçekleşecek. Ay'ın Dünya ile Güneş arasına gelerek Güneş'i tamamen veya kısmen kapatması sonucunda oluşan Güneş Tutulması'nın zirve noktası 5 dakika 17 saniye süreyle Nikaragua ve Kosta Rika kıyılarında görülecek. Halkalı güneş tutulması Kuzey Amerika ve Orta Amerika'nın tamamı ile Güney Amerika'nın büyük bir kısmında gözlemlenebilecek. İşte 2023 Ekim ayı 'Ateş Çemberi' Güneş Tutulması tarihine ilişkin merak edilenler...
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GÜNEŞ TUTULMASI TARİHLERİ 2023
2023 yılının ilk güneş tutulması 20 Nisan 2023 tarihinde gerçekleşti.
İkinci halkalı güneş tutulması ise 14 Ekim 2023'te gözlemlenecek.
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TUTULMANIN ZİRVE NOKTASI 5 DAKİKA 17 SANİYE'DE!
Tutulmanın zirve noktası 5 dakika 17 saniye süreyle Nikaragua ve Kosta Rika kıyılarında yaşanacak. Halkalı güneş tutulması Türkiye'den izlenemeyecek. Tutulmayı NASA'nın Youtube canlı yayınlarıyla ekranlara getirmesi bekleniyor.
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GÜNEŞ TUTULMASI HANGİ ÜLKELERDE GÖZÜKECEK?
Parçalı Tutulma; Amerika Kıtası, Atlas Okyanusu, Büyük Okyanus'ta izlenecek.
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HALKALI GÜNEŞ TUTULMASI TÜRKİYE'DEN İZLENECEK Mİ?
Halkalı Tutulma; Brezilya, Kolombiya, Panama, Kosta Rika, Nikaragua, Honduras, Belize, Meksika’nın doğu ucu, Amerika Birleşik Devletleri'nde izlenecek, ülkemizden ise izlenemeyecektir.