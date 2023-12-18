ANALOG ÇAĞA GERİ DÖNME ÇAĞRISI

Başbakan Yardımcısı Oliver Dowden, bir felaket sonucu internet ve güç sistemlerinin çökmesi durumunda insanları 'analog' bir çağa geri dönmeye hazırlanmaya çağırdı.

Dowden, insanların internete çok fazla bağımlı hale geldiklerini ve bu durumun onları bir felaket sırasında bilgi boşluğunda yalnız bırakabileceğini öne sürerken, "Herkesin pille çalışan bir radyoya erişebilmesi her zaman geçerlidir" dedi.

Bu çağrıyla ilgili ayrıntılar, gelecek yıl açılacak olan resmi bir hükümet 'direnç web sitesinde' belirtilecek. Çağrı, doğal afetlere, salgın hastalıklara ve siber saldırılar veya terörizm gibi kötü niyetli eylemlere nasıl hazırlanılacağına dair tavsiyeler sunacak.