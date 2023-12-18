Güneş'te patlama meydana geldi! Dünya genelinde elektrikler kesilecek mi?
Güneş'te patlama meydana geldi. Palama sonrası NASA'dan açıklama geldi. Yapılan açıklama sonrası sosyal medya platformlarında "Elektrikler kesilecek mi?" sorusu tartışılmaya başlandı. İşte Güneş patlamasıyla ilgili NASA'dan gelen açıklamanın detayları...
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Güneş yüzeyinde sık sık patlamlar meydana geliyor. Ancak bu patlamalar sonucunda oluşacak mantyetik bir dalganın Dünya'nın manyetik alanını etkilemesi ve dünyada teknolojik aksamlara zarar verip elektrik kesintilerine neden olması korkulan ihtimaller arasında yer alıyor. Güneş yüzeyinde geçtiğimiz günlerde bir patlama daha meydana geldi. Yaşanan patlamayla ilgili NASA'dan önemli uyarı geldi. Peki, elektrikler kesilecek mi? İşte merak edilen sorunun cevabı...
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NASA'DAN UYARI GELDİ!
NASA'dan yapılan uyarıya göre ABD saatiyle 14 Aralık saat 12.02'de Güneş'te bir patlama kaydedildi. NASA'dan yapılan açıklamada patlamanın X2.8 gücünde bir güneş patlaması olarak sınıflandırıldığı belirtildi. Bununla birlikte "Güçlü enerji patlamaları olarak bilinen güneş patlamaları radyo iletişimini, elektrik şebekelerini etkilleyebiliyor." hatırlatması yapılıp olası etkilere karşı uyarıda bulunuldu.
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ELEKTRİKLER KESİLECKE Mİ?
Güneşte meydana gelen ve manyetik dalgaları dünyanın manyetik alanını etkileyebilir. Bu etki belirli bir seviyeyi aşarsa dünya üzerindeki elektrik aksamlar bundan zarar görebilirler. NASA'dan yapılan açıklamada yaşanan patlamanın elektrik aksamlarında tahribata yol açabileceği uyarısında bulunuldu. Güneş patlaması sonrası oluşan Güneş fırtınasının yönünün Dünya'ya dönük olması halinde, Dünya'nın konumuna bağlı oalrak patlamadan birkaç saat veya birkaç gün sonra ulaşabilecek güce sahip. Ancak patlamanın üzerinden 3 gün geçmesine karşın bir tahribat kaydedilmedi. Yani son patlama nedeniyle korkulan olmadı. Elektrik aksamları zarar görmedi.
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DAHA ÖNCE DE OLMUŞTU!
Carrington Olayı olarak da bilinen 1859 güneş fırtınası, 1859 da solar döngü 10 sırasında olmuş güçlü bir jeomanyetik güneş fırtınasıdır. Bir solar alev veya koronal kütle ejeksiyonu, Dünya’nın manyetosferini vurdu ve şimdiye kadar bilinen, Richard Christopher Carrington tarafından gözlemlenen ve kaydedilen en güçlü solar fırtınayı tetikledi.
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ANALOG ÇAĞA GERİ DÖNME ÇAĞRISI
Başbakan Yardımcısı Oliver Dowden, bir felaket sonucu internet ve güç sistemlerinin çökmesi durumunda insanları 'analog' bir çağa geri dönmeye hazırlanmaya çağırdı.
Dowden, insanların internete çok fazla bağımlı hale geldiklerini ve bu durumun onları bir felaket sırasında bilgi boşluğunda yalnız bırakabileceğini öne sürerken, "Herkesin pille çalışan bir radyoya erişebilmesi her zaman geçerlidir" dedi.
Bu çağrıyla ilgili ayrıntılar, gelecek yıl açılacak olan resmi bir hükümet 'direnç web sitesinde' belirtilecek. Çağrı, doğal afetlere, salgın hastalıklara ve siber saldırılar veya terörizm gibi kötü niyetli eylemlere nasıl hazırlanılacağına dair tavsiyeler sunacak.