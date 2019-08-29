Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Dermatoloji Uzmanı Doç. Dr. İlkin Zindancı, güneşin yaşam kaynağı olduğunu ancak, kabul edilebilir düzeyin üzerinde güneşe maruz kalındığında özellikle deride çok sayıda olumsuz etkinin görülebildiğini anlattı.

Bu nedenle güneşin zararlı etkilerinden korunma konusunda bilinçli ve dikkatli olunması gerektiğini, kısa dönemde kızarma, güneş yanığı ve lekelenmenin, daha uzun dönemlerde ise deride incelme, kuruma, kılcal damarlarda belirginleşme, erken yaşlanma ve kanser oluşumu gibi istenmeyen etkiler oluşabileceğini vurgulayan Zindancı, şunları kaydetti: "Ayrıca bazı deri hastalıklarının güneşlenme sonucu alevlenebileceği unutulmamalıdır. Özellikle çocuklar, yaşlılar, açık renk gözlü ve açık tenli kişiler ile güneşle artan deri hastalığı olanlar güneşin zararlı etkilerine karşı daha duyarlıdır. Alınacak en önemli tedbir yazın güneş ışıklarının en dik olduğu saatler olan 10.00-15.00 arasında güneşten kaçınmaktır. Özellikle riskli gruptaki kişiler dışarı çıkması gerekiyorsa uygun şekilde giyinmeli ve güneş koruyucu kullanmalıdır."

"YENİ NESİL GÜNEŞ KORUYUCULAR KOMBİNE ÜRÜNLERDEN OLUŞUYOR"

Doç. Dr. İlkin Zindancı, güneş koruyucuların, deriye sürüldüğünde bariyer oluşturarak güneşten gelen zararlı ultraviyole (UV) ışınlarının deriye ulaşmasını önleyen, böylece deriyi koruyan losyon ve kremler olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti: "Güneş koruyucu filtreler, kimyasal (organik ) ve fiziksel (inorganik) filtreler olmak üzere iki gruba ayrılır. Fiziksel güneş koruyucular bariyer oluşturarak güneşten korur. UV ışınlarını yansıtır veya dağıtır. Kimyasal (organik) güneş koruyucular ise UV ışınını içine alıp, ısı enerjisine dönüştürerek koruyucu etki gösterirler. Yeryüzüne ulaşan güneş UV ışınları UVA ve UVB olmak üzere 2 türlüdür. İki ışık türü de ayrı etkilere sahiptir. Tek bir güneş filtresinin hem UVA hem de UVB'ye karşı yeterli koruma sağlaması mümkün olmadığı için güneşten koruyucu ürünlerin içinde birçok fiziksel ve kimyasal UV filtresi kombine olarak bulunur."

Zindancı, "Son zamanlarda kimyasal güneş koruyucuların deride minimal hormonal ve kanserojen yan etkileri olabileceğinden bahsedilmekte ve 'Sadece fiziksel güneş koruyucu mu kullanılmalı?" soruları gündeme gelmektedir. Bu konuyla ilgili yapılmış çalışmalar mevcuttur ancak sonuçlar henüz tartışmalıdır. Unutulmamalıdır ki sadece fiziksel güneş koruyucuların etki süresi kısadır ve tek başına yüzde 100 koruma sağlayamaz. Bu nedenle yeni nesil güneş koruyucular testlerden geçirilmiş, minimal riskli, koruma oranı yüksek, kombine ürünlerden oluşmaktadır" değerlendirmesini yaptı.

"6 AYDAN KÜÇÜK BEBEKLERE GÜNEŞ KORUYUCU ÖNERİLMEZ"

Güneşin, deride D vitamini sentezini uyararak kemik dokusunun güçlenmesine yardım ettiğini aktaran Zindancı, "Toplumumuzda güneşten koruyucu kullanan kişilerde yeterli D vitamini sentezlenemeyeceği fikri oldukça yaygındır. Bu doğru değildir. Sadece yüz ve el sırtlarının güneşe günde 15-20 dakikalık maruziyetiyle düzenli güneş koruyucu kullanılsa bile en yüksek vitamin D üretimini sağlanır" diye konuştu.

Çocukluk çağında oluşan güneş yanığının, kişide deri kanseri gelişme olasılığını iki kattan fazla artırdığını anımsatan Zindancı, "Bu nedenle çocukların güneşten korunması, ileri yaşlarda gelişebilecek deri kanserlerinin önlenmesi açısından çok önemlidir. 6 aydan küçük bebeklere potansiyel yan etkileri nedeniyle güneş koruyucu önerilmez, uzun süreli direkt güneş maruziyetinden korunmalıdır. 6 aydan sonra ise yüksek koruma faktörlü ürünlerle korunmaları gerekmektedir. Çocuklara güneş koruyucu seçerken fiziksel bariyer oluşturan ürünler tercih edilmeli ve sık kullanılmalıdır. Sonuç olarak güneş yaşamımızın ana kaynağıdır ve güneşsiz bir hayat düşünülemez. Ancak özellikle yaz aylarında maruziyetimiz kontrollü ve bilinçli olmalıdır" ifadelerini kullandı.