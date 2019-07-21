Uludağ Üniversitesi (UÜ) Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Baykara, "Güneş gözlüklerinde renkler var, renk çok önemli. Gözünüzün rahatsızlıkları, gerekse de yaşadığınız ortam nedeniyle farklı güneş gözlüğü renklerine ihtiyacımız olabilir. Bunu bir göz hekimine danışarak eğer uygunsa örneklerle deneyerek karar vermek en doğrusu." dedi.

Uzmanlar, güneş gözlüğüne ihtiyacın arttığı yaz günlerinde cam rengine dikkat edilmesi konusunda uyardı.

UÜ Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Baykara, güneş gözlüğü seçiminin göz sağlığı açısından önemli olduğunu vurguladı.

Baykara, dünyanın güneşten gelen ışıkla aydınlandığını hatırlatarak şöyle konuştu: "Bu gelen ışığın içinde çok geniş bir spektrum var. Biz aslında çok dar bir alanı görebiliyoruz, 400-700 nanometre arasını görebiliyoruz. Bu 400'ün altında olan kısım ultraviyole kısım var, burada A,B,C ultraviyoleler var. Ultraviyole ağı zaten atmosferde tutulduğu için çok fazla içeri geçmiyor dünya yüzeyine ama B ve C'nin yüzde 10'u geliyor. Bu yüzde 10 gelen kısım insan gözüne, cilt de dahil olmak üzere zararlı olabiliyor. Bunun dünya yüzeyindeki ülkelerin yerleşimlerine göre farklı derece etkileri olabiliyor. Dolayısıyla bunu engellemek daha doğrusu blokaj önemli. Güneş gözlüğü seçmede en önemli faktör, ultraviyole blokajının var olması. Farklı ülkelerde farklı standartlar var. 380-400 nanometrenin altını bloke eden gözlükler öneriliyor. İran'da yapılmış 2015'te bir çalışma var; piyasada satılan ve gözlükçülerden alınan güneş gözlüklerine bakıldığında çok çok az bir kısmının ultraviyoleden koruduğu gösterilmiş."

Güneş gözlüğünün, alından 6 milimetreden daha uzak olmaması gerektiğini aktaran Baykara, aksi takdirde etraftan ultraviyolenin göze ulaşabildiğini belirtti.

"GÜNEŞ GÖZLÜĞÜ SEÇİMİNDE CAM RENGİ ÖNEMLİ"

Güneş gözlüklerinde farklı renkte camların kullanıldığını ve renk seçiminin önemli olduğunu dile getiren Prof. Dr. Baykara, şunları aktardı: "Güneş gözlüklerinde farklı renkler var, gri, siyah, kahverengi gibi. Kahverengi en çok tercih edilenlerden biri. Kahverengi baktığınız objelerde bir miktar renk değişimi yapabilir. Örneğin çok yeşillikli bir ortama gidecekseniz yeşil filtreli güneş gözlükleri daha iyiyken, çöl gibi bir ortama gidecekseniz daha çok kahverengili renkleri tercih etmek gerekir. Güneş gözlüğünün sadece ultraviyole koruması yok. Farklı renkleri var, şekilleri var. Gerçekten yüzümüze uygun, gözün tamamını koruyan tarzda gözlüklere ihtiyaç var. Güneş gözlüklerinde renkler var, renk çok önemli."

"UZUN YOL ŞOFÖRLERİ KOYU RENK GÜNEŞ GÖZLÜKLERİNDEN KAÇINMALI"

Gözdeki rahatsızlıklardan ve yaşanan ortamlardan dolayı farklı güneş gözlüğü renklerine ihtiyaç olabileceğine dikkati çeken Baykara, "Göz hekimine danışarak eğer uygunsa örneklerle deneyerek karar vermek en doğrusu. Gözlüklerde mutlaka ultraviyole koruması olması gerekir. Gözünüzde ufak bir renk bir problemi varsa, güneş gözlüğünüzün rengine göre trafik ışıklarını göremeyebilirsiniz. Araçlardaki cam ve ekranlar çok önemli. Yeni nesil araçlarda camlar yüksek teknolojili. Güneş gözlüğünü bu camlara göre seçmek de gerekiyor. Özel camlı araçlar kullanan kişilerin polarize camlı güneş gözlüğü kullanmaması gerekiyor. Polarize cam, ışıklı göstergeleri görmekte sıkıntı yaşatabilir. Uzun yol şoförlerinde koyu renk güneş gözlükleri uykuya meylettirdiği için koyu renkten kaçınmak gerekiyor" dedi.

"KİŞİNİN BİRDEN ÇOK GÜNEŞ GÖZLÜĞÜNE İHTİYACI OLABİLİR"

Ultraviyole korumasız ve koyu renkli güneş gözlüklerinin en önemli etkilerinden birinin, gözün yüzeyine ultraviyolenin ve ışıkların girmesi olduğunu aktaran Prof. Dr. Mehmet Baykara, bunun da çeşitli zararları bulunduğunu söyledi.

Güneş gözlüğü seçiminde bir diğer önemli etkenin ultraviyole koruması bulunması olduğunu ifade eden Baykara, "Günümüzün teknolojik ortamında çok gündeme gelmemiş olabilir. Özellikle LED ve LCD ekranlarda kişiler, özellikle polarize güneş gözlükleriyle sıkıntı yaşayabilirler, cep telefonu ekranını görmekte veya başka bir ekranı görmekte. Yeni jenerasyon otomobillerde de ekranlar değişti. Eğer otomobilin içinde polarize bir güneş gözlüğü kullanıyorsanız ekranın zaman zaman silindiğini görebilirsiniz. Dolayısıyla belki kişinin birden çok güneş gözlüğüne ihtiyacı olabilir yani tatile giderken aracın içinde kullanacağınız güneş gözlüğüyle, deniz kenarında çok yansıma olacağı için orada bir polarize güneş gözlüğüne ihtiyacınız olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.