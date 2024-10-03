Güneri Cıvaoğlu için son görev

İstanbul Beşiktaş'ta tedavi gördüğü hastanede 85 yaşında hayata gözlerini yuman Cıvaoğlu için Bağcılar'daki Milliyet gazetesi binası önüne tören düzenlendi.

AA'da yer alan habere göre törene, tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, eski CHP genel başkanı Altan Öymen ile Demirören Medya çalışanları ve çok sayıda meslektaşı katıldı.

"Kimseye pusu kurmadı. Hep adil olmak için uğraştı. En yakın mesai arkadaşları burada. Güner ağabey sadece Türkiye'deki gazeteleri okumazdı. Dünyadaki gazetelerde neler varsa öğleye kadar okumuş bitirmiş olur. Ya gözümüzden kaçtıysa diye bizim ikaz edenimiz olurdu. Dediğim gibi hocaların en büyüklerinden bir tanesiydi bizim için. İnsanların en önemlilerinden bir tanesiydi."

Şendir, Güneri Cıvaoğlu'nun son güne kadar yazmak istediğini, hasta haliyle bile bunun sevincini yaşayan biri olduğunu dile getirdi.

Törende, İstanbul Valisi Davut Gül, Eski Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Tansu Çiller, İş İnsanı Ali Ağaoğlu, İş İnsanı Aydın Doğan, Sanatçı Gülben Ergen ile medya, spor ve sanat camiasından çok sayıda isim yer aldı. Güneri Cıvaoğlu'nun eşi Canan Cıvaoğlu, "Söylenecek bir şey yok, benim için büyük bir kayıp, büyük bir boşluk olacak. 55 yıl boyunca birbirimizi sevdik" dedi. Töreninin ardından Cıvaoğlu'nun cenazesi toprağa verilmek üzere Zincirlikuyu Mezarlığı'na götürüldü.

Taziyeleri kabul eden Güneri Cıvaoğlu'nun eşi Canan Cıvaoğlu, 55 yıllık birlikteliklerinin ardından eşini kaybetmenin kendisi için büyük boşluk olacağını ifade etti. Güneri Cıvaoğlu'nun birçok vasiyeti olduğunu belirten Canan Cıvaoğlu, "Çok şeyler söyledi. Fakat en aklımda kalan mezarlığına kokulu yasemin istiyordu." dedi.

İş adamı Aydın Doğan ise Cıvaoğlu ile uzun yıllar beraber çalıştıklarını söyleyerek, "Değerli bir arkadaşımızdı. Ayrıca bir dostluğumuz da vardı. Son günlere kadar hep beraberdik. Beraber oturduk, beraber kalktık. Nasip bu kadarmış. O da zaten çok uzamayacağını biliyordu." diye konuştu. Cıvaoğlu'nun cenazesi, Zincirlikuyu Mezarlığında toprağa verildi.