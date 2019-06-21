Gündönümü kelimesi birleşik mi, ayrı mı yazılır? Merak konusu oldu. Türk Dil Kurumu'na göre iki kelimede anlamını yitirip başka bir ismin yerine kullanılırsa sözcük bitişik yazılır. Birleşme esnasında kelimelerden hiçbiri anlam değişikliğine uğramamışsa bu sözcükler ayrı yazılır. İşte Gündönümü kelimesinin yazım şekli...

GÜNDÖNÜMÜ MÜ, GÜN DÖNÜMÜ MÜ?

TDK sitesinde sözlükten arama yaptığımızda gündönümü kelimesi sözlükte bulunmamaktadır.

TDK'da kelimenin doğru yazımı "gün dönümü" şeklinde ayrı yazılır.