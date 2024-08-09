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        Haberler Televizyon Gündemde ne varsa 'Bu Sabah'ta o var! 'Bu Sabah' haftaya pazartesi başlıyor

        'Bu Sabah' yeni sezonu ile ekranlara dönüyor

        Show TV ekranlarında izleyicileriyle buluşan, Ebru Akel ve Murat Güloğlu'nun sunumuyla ekrana gelen sevilen sabah programı 'Bu Sabah' dördüncü sezonuna merhaba demeye hazırlanıyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.08.2024 - 20:42 Güncelleme: 09.08.2024 - 20:42
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        'Bu Sabah' yeni sezonu ile ekranlara dönüyor
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        Show TV'nin beğenilen programı 'Bu Sabah', ekranların sevilen isimleri Ebru Akel ve Murat Güloğlu'nun sunumuyla pazartesi yeni sezona başlıyor. Yeni sezonda da hafta içinin vazgeçilmezi olmaya aday Bu Sabah, 19 Ağustos Pazartesi günü sizlerle.

        En taze haberler, canlı bağlantılar, en çok konuşulan konular, merak edilen sorulara yanıtlar, olayların perde arkası, hepsi ve daha fazlası 'Bu Sabah'ta.

        Ebru Akel ile Murat Güloğlu'nun sunumuyla Bu Sabah, 19 Ağustos Pazartesi’den itibaren hafta içi her gün saat 08.00’de canlı yayınla Show TV’de.

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