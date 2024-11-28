Güncel hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 28 Kasım Perşembe günü için bazı uyarılarda bulundu. Son tahminlere göre, Rize ile Artvin kıyılarının yağmurlu, Karabük, Kastamonu, Artvin’in iç kesimleri ile Ardahan çevrelerinde karla karışık yağmur görülecek. İstanbul, Kocaeli, Yalova, Sakarya ve Bilecik çevrelerinde ise yağmur etkili olması bekleniyor. İşte 28 Kasım Perşembe hava durumu raporu ile meteoroloji uyarıları...

REKLAM advertisement1 REKLAM HAVA NASIL OLACAK? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın kuzeydoğusu, Batı Karadeniz kıyıları ile Rize ve Artvin kıyılarının yağmurlu, Karabük, Kastamonu, Artvin’in iç kesimleri ile Ardahan çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam ve gece saatlerinde Artvin çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don bekleniyor. İç bölgelerde pus ve yer yer sis bekleniyor. Hava sıcaklıklarının; Ülkemiz genelinde mevsim normalleri altında seyredeceği tahmin ediliyor.

28 KASIM İSTANBUL, İZMİR, ANKARA HAVA DURUMU İSTANBUL 8°C, 12°C Çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde hafif yağmurlu. REKLAM İZMİR 8°C, 17°C Az bulutlu. ANKARA 0°C, 4°C Parçalı ve çok bulutlu. REKLAM Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel, bugünden itibaren yurt genelinde beklenen hava olaylarına ilişkin önemli bilgiler verdi. İşte Öztel'in değerlendirmeleri:

Türkiye’de bir süredir havalar soğuk, son 5 gündür ise kış havası hakim. Etkisine girdiğimiz soğuk cephe batı bölgelere biraz, doğu bölgelere yoğun kar bırakarak ayrıldı. Mevsim normallerinin altında sıcaklıklar ve özellikle Anadolu’da yoğun kar yağışlarıyla geçen bir hafta oluyor. Yaklaşan hafta sonunda ise hava hissedilir şekilde ısınacak, İstanbul yeniden 15°C’lere tırmanırken güney bölgelerde sıcaklık gündüz 18-20°C’lere yükselecek.

Batı Karadeniz - Marmara arasında ise lokal olarak kar atıştırıyor, akşam saatleri Balıkesir-Bursa arasında karla karışık yağmur geçişleri görülebilir. Kuvvetli ve uzun süreli bir yağış beklenmiyor. Bolu Dağı geçidi ve Ankara yolu üzerinde yeni kar beklemiyoruz, sadece geçiş yapan kısa süreli kütleler, bir miktar kar bırakabilir. Yine de bu yollarda havanın -3°C olması nedeniyle hafif buzlanma, köprü ve viyadüklerde kuvvetli buzlanma olur.

Yağış kesildikten sonra kuruyan hava, soğuk rüzgarla birleşiyor. Güneşlenmeyen topraklar ve yollar gece saatleri ısılarını kaybedip -5°C’ye kadar soğuyor. Fakat kar örtüsü özellikle ekili dikili araziyi bu yağış sonrası ayazdan koruyor. Her yerde aynı bereketi getirmese de, batı bölgeler henüz doyurucu bir kar yağışı görmemiş olsa da kış mevsimi yeni başlıyor. Gelecek en az 3 ay daha soğuk hava dalgalarının olası rotalarından birinde, yeni kar yağışları alabilecek ülkeler arasında bulunuyoruz. Fakat bugünden “Kış sert geçecek” demek, altı dolu olmayan bir argüman sunmak olur.

Ayva ağaçları gereken sinyali vermek için bu yıl ellerinden geleni yapsa da, İstanbul’da kar bekleyen milyonlara henüz kar haberi veremiyoruz. Gelecek en az 7 gün daha şehirde kar yağma ihtimali tahminlerde görünmüyor. Bunun olması için yine bir soğuk cephe, üstelik son yaşadığımızdan daha derin bir soğuğa ve bu soğuğa eşlik edecek yağışa ihtiyacımız var. Zamanla kış mevsimi olgunlaştıkça İstanbul, Bursa, Çanakkale gibi merkezlere de kar yağabilir ancak yakında değil.i