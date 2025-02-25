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        Haberler Bilgi Gündem Güncel hava durumu: 25 Şubat bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji ile İzmir, Ankara, İstanbul hava durumu tahmini

        Güncel hava durumu: 25 Şubat bugün hava nasıl olacak?

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminleri kapsamında, hava durumu araştırılıyor. Tahminlere göre, Çanakkale, Balıkesir, Sivas, Sinop, Van ve Ardahan çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı görülecek. Artvin çevrelerinde ise kar yağışının kuvvetli olması bekleniyor. Peki, 25 Şubat bugün hava nasıl olacak? İşte İzmir, Ankara, İstanbul hava durumu raporu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.02.2025 - 00:12 Güncelleme: 25.02.2025 - 00:43
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        • 1

          Meteoroloji'den yapılan son açıklama kapsamında, il il hava durumu tahminleri gündeme gelirken yurt genelinde yaşanan sıcaklık düşüşü konusunda uzmanlar uyarıyor. Peki, 25 Şubat Salı bugün hava nasıl olacak? İstanbul'da kar yağışı var devam edecek mi? İşte Meteoroloji'den yapılan güncel hava durumu tahminleri...

        • 2

          METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

          Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Muğla çevreleri ile Edirne'nin güney kesimleri ve Antalya'nın batı kıyı ilçelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Orta ve Doğu Karadeniz (Çorum hariç) ile Çanakkale, Balıkesir, Sivas, Sinop, Van ve Ardahan çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

          HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının, Ülkemiz genelinde 3 ila 5 derece artacağı ve mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

          RÜZGAR: Genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında batı ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

        • 3

          KUVVETLİ KAR YAĞIŞI UYARISI: Yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, tipi, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

          KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgârın; Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında batı ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkati ve tedbirli olunması gerekmektedir.

          ÇIĞ TEHLİKESİ İLE BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI: Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi ile yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        • 4

          İSTANBUL 0°C, 7°C

          Parçalı ve çok bulutlu.

          İZMİR 3°C, 12°C

          Parçalı ve çok bulutlu.

          ANKARA -7°C, 5°C

          Parçalı ve çok bulutlu.

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