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        Haberler Bilgi Ekonomi GÜNCEL ALTIN FİYATLARI 2 NİSAN 2025: Altın yükselişte! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, ons, ata, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar?

        Altın fiyatları yükselişte! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın ne kadar?

        Altın fiyatları 2 Nisan Çarşamba verileri yatırımcılar ve ekonomi gündemini takip edenler tarafından araştırılıyor. ABD Başkanı Donald Trump, yeni ithalat ve gümrük vergileri açıklayacağını duyurdu. Yatırımcıda bir ticaret savaşları başlayabileceği endişesi doğuran bu gelişmeler ile altın hareketlendi ve ons fiyatı 3148 doları aşarak rekor tazeledi. Daha sonra ons altın 3138 dolar seviyesine çekildi. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte 2 Nisan 2025 Altın fiyatları alış-satış tablosu…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.04.2025 - 07:41 Güncelleme: 02.04.2025 - 09:20
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