Altın fiyatları son dakika hareketleri yakından takip ediliyor. Bayram sonrası altın almak veya satmak isteyenler alış-satış tablosunu inceliyor. Altın, gümrük vergisi endişeleri arasında yeni bir rekor seviyeye ulaştı. ABD Başkanı Trump'ın açıklamalarıyla birlikte altın fiyatları uluslararası piyasada tarihi zirvesini gördü. Altının gram fiyatı, saat 07.45 itibarıyla 3 bin 814 lira seviyesinde bulunuyor. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, ons, ata, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, 2 Nisan 2025 Altın fiyatları alış-satış rakamları…