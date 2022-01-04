1 Ocak 2022 itibariyle İstanbul'da toplu taşıma için zamlı tarifeler uygulanmaya başlandı. Söz konusu durum sonrası vatandaşlar, İETT zammı ne kadar oldu ile ilgili araştırmalar yapmaya başladı. İşte toplu taşıma kullanan vatandaşlarımızı yakından ilgilendiren zam açıklamasına göre son durum...