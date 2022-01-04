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2022 İETT zammı ve yeni akbil ücret tarifesi: otobüs, Marmaray, Taksi, metro, minibüs ve metrobüs ücreti ne kadar oldu?

İETT zammı ve yeni akbil fiyatları 2022: Marmaray, metro ve metrobüs ücreti ne kadar oldu?

İstanbul'da İETT zammı olarak da bilinen toplu taşıma zammı, 1 Ocak 2022 itibarı ile yürürlüğe kondu. Hatırlanacağı üzere, elektronik bilet, taksi, dolmuş ve minibüs ücretlerine yüzde 36, servis ücretlerine ise yüzde 27 zam geldi. Peki, 1 Ocak itibarı ile mavi kart olarak da bilinen tam ve öğrenci aylık akbil fiyatları ne kadar oldu? Taksi, otobüs, vapur, Marmaray, metro ve metrobüs ücret tarifesi nedir? İşte, güncel ve yeni İETT toplu ulaşım ücretleri 2022

04.01.2022 - 14:02 | Güncelleme: GÜNDEM

  • 1 Ocak 2022 itibariyle İstanbul'da toplu taşıma için zamlı tarifeler uygulanmaya başlandı. Söz konusu durum sonrası vatandaşlar, İETT zammı ne kadar oldu ile ilgili araştırmalar yapmaya başladı. İşte toplu taşıma kullanan vatandaşlarımızı yakından ilgilendiren zam açıklamasına göre son durum...

  • 2022'DE AYLIK AKBİL FİYATLARI NE KADAR OLDU?

    Mavi Kart (aylık) 316 liradan 430 liraya, aylık öğrenci 57,50 liradan 78 liraya, aylık sosyal (öğretmen-60 yaş) 196 liradan 266 liraya yükseltildi.

  • İETT AKBİL BİLET ÜCRETİ NE KADAR OLDU?

    Zamlı tarifelere göre, tam elektronik bilet 4,03 liradan 5,48 liraya, öğrenci bileti 1,96 liradan 2,66 liraya, sosyal (öğretmen-60 yaş) 2,88 liradan 3,91 liraya yükseltildi.

  • 2022 METROBÜS ÜCRETİ NE KADAR OLDU?

    Metrobüste ise tam uzun mesafe 5,98 liradan 8,13 liraya, öğrenci 1,96 liradan 2,66 liraya, sosyal 3,28 liradan 4,46 liraya yükseltildi.

  • MİNİBÜSLER KAÇ LİRA OLDU?

    Minibüslerde kısa mesafe 2,75 liradan 3,75 liraya, uzun mesafe 4 liradan 5,50 liraya, öğrenci ücreti 1,75 liradan 2,50 liraya yükseltildi.

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