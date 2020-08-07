Spordan çıkan ve fit görüntüsü ile dikkat çeken Musayeva, özel hayatı hakkında konuşmak istemedi.

34 yaşındaki Günay Musayeva, konuyla ilgili "Hayatımda kimse yok, uzun bir süre de olamayacak. İşime ve oğlumun eğitimine odaklandım" açıklamasını yaptı.