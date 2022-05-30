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Günay Musayeva: Eski eşim Tolga Karel'e mesaj atıp, tebrik ettim - Magazin Haberleri

Günay Musayeva: Tolga'ya mesaj atıp, tebrik ettim

Tolga Karel ile 2011–2015 yılları arasında evli kalan ve ünlü oyuncudan Cihangir Can adında bir oğlu bulunan Günay Musayeva, eski eşinin 4. kez baba olması hakkında konuştu. Karel'e mesaj atıp, tebrik ettiğini söyleyen Musayeva, "O da bana duyarlılığımdan dolayı teşekkür etti" dedi

30.05.2022 - 14:28 | Güncelleme: ABONE OL
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  • 'Yaprak Dökümü' dizisinde canlandırdığı 'Oğuz Ayhan' karakteriyle hafızalara kazınan ve Amerika'da yaşamını sürdüren Tolga Karel, 2 gün önce 4. kez baba olduğunu duyurmuştu. Geçtiğimiz ay babasının vefatıyla sarsılan Karel, oğluna babasının adı olan 'Tufan' ismini vermişti. 

  • Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Tolga Karel ile evliliğinden Cihangir Can adında bir oğlu bulunan manken Günay Musayeva, dün akşam Galataport'ta objektiflere yansıdı.

    Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Musayeva, 4 yıl evli kaldığı Karel'in 4. kez baba olmasıyla ilgili konuştu. 

  • "KENDİSİNİ TEBRİK ETTİM"

    Ünlü isim, "Geçtiğimiz gün Tolga'ya mesaj attım ve kendisini tebrik ettim, O da bana duyarlılığımdan dolayı teşekkür etti." dedi.

  • "ADINLA BİRLİKTE SENİ HER AN YAŞATACAĞIZ BABAM"

    Öte yandan bir kez daha baba olmanın sevincini yaşayan Tolga Karel, Instagram'dan yaptığı paylaşımında şu ifadelere yer vermişti:

    Rabbim benden babamın ruhunu ve bedenini aldı, yerine melekleriyle onun kadar merhametli, ona tıpatıp benzeyen bir erkek evlat gönderdi. Rahat uyu aslan yürekli babam... Biz ona baktıkça seni her an, her yerde yaşatacağız adınla birlikte... Dualarını esirgemeyen tüm gönül dostlarımdan Allah razı olsun.

  • MIAMI'DE TANIŞMIŞLARDI

    Sarah Scott ile Tolga Karel, Florida'nın Miami şehrinde bir havuz partisinde tanışmıştı. O sıralar öğrenci olan Sarah Margaret, Florida'da üniversite eğitimini tamamlamıştı.

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