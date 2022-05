"ADINLA BİRLİKTE SENİ HER AN YAŞATACAĞIZ BABAM"

Öte yandan bir kez daha baba olmanın sevincini yaşayan Tolga Karel, Instagram'dan yaptığı paylaşımında şu ifadelere yer vermişti:

Rabbim benden babamın ruhunu ve bedenini aldı, yerine melekleriyle onun kadar merhametli, ona tıpatıp benzeyen bir erkek evlat gönderdi. Rahat uyu aslan yürekli babam... Biz ona baktıkça seni her an, her yerde yaşatacağız adınla birlikte... Dualarını esirgemeyen tüm gönül dostlarımdan Allah razı olsun.