06 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'nın takım kaptanı Günay Güvenç, A Milli Takım'ın kalesini korumak istediğini söyledi.
Tecrübeli file bekçisi, gazetecilere yaptığı açıklamada, sürekli kendisini geliştirmeye çalıştığını dile getirdi.
Bu anlamda kurtarışlarından ziyade yediği goller üzerine çalıştığını aktaran Günay, şöyle konuştu:
"Yediğim golün analizini, kurtarışlarımdan daha fazla yapıyorum. Takıma katkı sağladığımı düşünüyorum. Öyle de devam edeceğim. Hocam da bana güveniyor, sezon başından beri bunu bana hep hissettirdi. Her futbolcu gibi kalecide de inişler çıkışlar olacak. Hep altını çizerek söylüyorum, topun bir kaleciyi sevmesi lazım. Şu an iyi çalışıyorum. Takıma yardım ettikçe daha mutlu oluyorum."
Gelecek planları hakkında da konuşan Günay Güvenç, şu ifadeleri kullandı:
"Milli takım herkesin hayali ve benim de aynı şekilde. Önümüzde Avrupa Şampiyonası var, orada takımın bir parçası olmak herkesin hayali. Benim hayallerimden biri de o. İnşallah bir gün bana da nasip olur. Ne kadar kısa sürede olursa o kadar mutlu olurum. Elimden geleni performansı veriyorum. Orada teknik kadro ve futbolu iyi bilen hocalarımız var. Onların vereceği her karara saygılıyız. Olursa mutlu oluruz. Olmazsa da olana kadar daha fazla çalışacağız"
HEDEFTE BEŞİKTAŞ VAR
Daha önce Beşiktaş forması giyen Günay, geçen hafta 5-1 kazandıkları Demir Grup Sivasspor maçından hemen herkesin farklı bir skor beklediğini dile getirdi.
Sivasspor müsabakasında iyi mücadele ederek güzel bir sonuç elde ettiklerini aktaran Günay, ligin 21. haftasında Beşiktaş ile yapacakları maçla ilgili de "Beşiktaş maçında da futbol anlayışımızı sahaya yansıtmak istiyoruz. Küçük nüanslar, bu maçlarda çok önemli. O yüzden her anlamda dikkatli davranıp sonuca gitmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
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