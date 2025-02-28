Toplumun büyük bir kesiminde yoğun iş temposu, stres ve geçim kaygısı gibi sorunlardan dolayı gün içinde çoğu insanda aniden gelişen baş ağrıları, özellikle de migren atakları kişiyi neredeyse gün boyunca işlevsiz hale getirebiliyor. Aniden gelişen migren ataklarına karşı neler yapılabilir?

Migren, beyin kan damarlarındaki kimyasallarda yaşanan değişim nedeniyle meydana gelen başın bir tarafında tekrarlayan zonklama ataklarının eşlik ettiği baş ağrısı türüdür.

- Zonklayan baş ağrısı

- Mide bulantısı ve kusma

- Işık ve gürültü gibi seslere karşı duyarlılık

- Baş dönmesi, bayılma ve bilinç düzeyinde değişiklik

- Kulaklarda çınlama

- Geveleyerek konuşma

- Görüşte bulanıklık ve görme güçlüğü

- Depresyon gibi ruh hali değişimleri

- Yorgunluk ve enerji düşüklüğü

- El ve ayaklarda uyuşma

- Yeme isteği

- Konuşmada güçlük

Migren hastalığı ataklarını tetikleyen bazı durumlar söz konusudur. Bu nedenle migren hastalığı ile mücadele eden bireylerin bu tetikeyici etkenlerden korunması atakların gelişmemesini, gelişse bile mümkün olan en rahat şekilde atlatılmasını sağlar. Bu tetikleyicilerin etkinliği kişiden kişiye değişiklik gösterebilmektedir. Genellikle kişinin rutinden uzaklaşması ya da beslenme durumu ile ilişkilendirilen tetikleyici faktörler şu şekilde sıralanabilir:

- Kadınlarda menstruasyon dönemi,

- Stres ve açlık,

- Hava değişikliği,

- Duman teması,

- Uyku düzeni bozuklukları,

- Yemek düzeni değişiklikleri,

- Yüksek ses ve gürültülü ortamlar,

- Keskin kokular,

- Titreşen ve yanıp sönen ışıklar,

- Nitrit içeren sosis, koruyucu madde içeren etler gibi yiyecekler,

- Tiramin içeren şarap ve peynir gibi yiyecek ve içecekler,

- Feniletilamin içeren çikolata, sarımsak, kabuklu çerez gibi yiyecekler,

- Tatlandırıcılar, gıda katkı maddeleri ve boyaları,

- Turunçgiller,

- Turşu ve sirke,

- Çay, kola ve kahve,

- Yağlı ve kızarmış yiyecekler.

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MİGREN TANISI NASIL KONUR?

- 6 aylık süreç içerisinde en az 5 atak geçirilmiş olması,

- Baş ağrılarının 4-72 saat arasında sürmesi,

- Baş ağrısının orta veya çok şiddetli olması,

- Ağrının tek taraflı ortaya çıkması,

- Fiziksel aktivite ile doğru orantılı olarak ağrının kötüleşmesi,

- Pulsatil (zonklayıcı) tipte ağrı gelişmesi,

- Mide bulantısı ve kusmaya ek olarak gürültü ve ışık hassasiyeti,

- Hastanın öyküsünde veya muayenesinde başka bir baş ağrısı sebebi bulunmaması.

MİGRENE KARŞI İYİ GELEN YÖNTEMLER NELERDİR?

1. DİNLENME VE UYKU

Migren atağı sırasında dinlenmek ve mümkünse uyumak, vücudu rahatlatır ve ağrının hafiflemesine yardımcı olur. Koyu bir odada sessiz bir ortamda dinlenmek, migren semptomlarını azaltabilir.

2. KAFEİN TÜKETİMİ

Bazı kişilerde az miktarda kafein almak, migren ağrısını hafifletebilir. Bir fincan kahve veya çay içmeyi deneyebilirsiniz. Ancak, aşırı kafein tüketimi migreni tetikleyebileceği için dikkatli olmak önemlidir.

3. DÜZENLİ UYKU SAATLERİ

Migren ağrısı uykuya geçişinizi engelleyerek uykusuzluğa ve kötü bir geceye neden olabilir. Bu nedenle her gün aynı saatlerde uyanmayı ve uyumayı hedefleyin. Uykuya geçiş yaparken sakinleştirici müzik dinlemek kaslarınızı gevşetebilir. Yatmadan önce ne yediğinize dikkat edin, yatak odanızdaki dağıtıcı unsurları en aza indirgeyin, rahatsız edici sesleri engelleyin ve uyuma çabalamaktan kaçının.

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4. BİTKİ ÇAYLARI

Zencefil, ıhlamur, papatya ve rezene çayları kasların gevşemesine yardımcı olarak migren ataklarına karşı iyileştirici olduğu bilinmektedir.

5. BROKOLİ

Östrojen seviyelerindeki dengesizlikler migren ağrısına yol açabilir. Brokoli bu seviyenin düzenlenmesine yardımcı olarak migrene karşı kullanılabilir.

6. SOĞUK KOMPRES

Migren ağrısına iyi gelen bir diğer yöntem ise soğuk kompres uygulamasıdır. Doğru yapıldığında migren ağrısına çözüm olabilir. Buz dolabında beklettiğiniz nemli bir havluyu boynunuzdan başlayarak başınızın tepesine koyun ve bir süreliğine karanlık bir odada kalın. Ağrınızın önemli ölçüde azaldığını göreceksiniz.