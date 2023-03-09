Gümüşhane'de uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında bazı adreslere operasyon düzenledi.

Uyuşturucu imalatında kullanıldığı belirlenen araç gereçler ile bir miktar uyuşturucu hapın ele geçirildiği operasyonda, 7 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerden 3'ü emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, A.A, A.E, A.A. ve E.S. çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

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