Otomobil şarampole devrildi: 4 yaralı
Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde otomobilin şarampole devrildiği kazada 3'ü çocuk 4 kişi yaralandı
Giriş: 14.04.2024 - 00:32 Güncelleme: 14.04.2024 - 00:32
Asım K'nin (54) kullandığı otomobil, Ortaköy Mahallesi Ayazlısuyu mevkisinde şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ve Mehmet B. (16), Kaan E. (14) ve Barış K. (14), Gümüşhane ve Trabzon'daki hastanelerde tedavi altına alındı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.
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