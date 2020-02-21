Gümüşhane E Tipi Kapalı Cezaevi'nde uyuşturucu ele geçirilmesi üzerine Gümüşhane Cumhuriyet Başsavcılığınca inceleme ve soruşturma başlatıldı.

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tanık ifadeleri ve ele geçirilen malzemelerden yola çıkarak, cezaevinde çalışan infaz koruma memuru S.O.D ve bağlantılı olduğu tespit edilen C.D. ve M.Ç'yi eş zamanlı operasyonla evlerinde gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan S.O.D çıkarıldığı hakimlikçe "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama" suçlamasıyla tutuklandı.

C.D savcılık sorgusunun ardından, M.Ç ise hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.