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        Haberler Bilgi Yaşam Gümüş zehirlenmesi bakın ne yapıyor! Argyria hastalığına sahip kişilerin cildi maviye dönüyor!

        Bu hastalık insanları maviye çeviriyor: Argyria hastalığına sahip kişilerin cildi gün geçtikçe maviye dönüyor!

        Vücudunuza giren bir metalin cildinizi maviye dönüştürebileceğini hiç düşündünüz mü? Argyria adı verilen nadir bir hastalık, aşırı gümüş birikimi sonucu insan derisini mavimsi-gri bir renge büründürebiliyor. Peki bu hastalıktan korunmak mümkün mü?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.02.2025 - 08:30 Güncelleme: 13.02.2025 - 08:30
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        Bu hastalık insanları maviye çeviriyor!
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        Argyria, vücuttaki gümüş birikimi nedeniyle cildin mavimsi-gri bir renk almasına neden olan nadir bir hastalıktır. Gümüş maruziyetine bağlı olarak gelişen bu durum, genellikle uzun süreli ve yoğun gümüş teması sonucu ortaya çıkar. Tarih boyunca özellikle 19. yüzyılda, gümüşle çalışan kişiler ve tıpta gümüş kullanımına maruz kalanlar arasında daha sık görülmüştür.

        Günümüzde ise argyria oldukça nadirdir. 2018 yılına kadar yayınlanan tıbbi literatür üzerine yapılan bir incelemede, kolloidal gümüşe maruz kalan 16 hastanın argyria geliştirdiği tespit edilmiştir.

        ARGYRIA'NIN NEDENLERİ

        Argyria, vücudun aşırı miktarda gümüşe veya gümüş bileşiklerine maruz kalması sonucu oluşur. Normalde insanlar gıdalar ve içme suyu yoluyla az miktarda gümüşe maruz kalır. Ancak argyria hastalarında bu miktar uzun bir zaman dilimi boyunca birikerek, cilt ve tırnakların mavimsi-gri bir renk almasına neden olur.

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        Bu hastalığa en yatkın gruplar, gümüşle çalışan işçiler ve kolloidal gümüşü besin takviyesi olarak kullanan kişilerdir. Kolloidal gümüş, alternatif tıpta tansiyon, diyabet gibi hastalıkları tedavi ettiği iddiasıyla kullanılmaktadır.

        ARGYRIA'NIN BELİRTİLERİ

        Argyria'nın en belirgin belirtisi, cildin mavimsi-gri veya gri bir renge dönüşmesidir. Bunun yanı sıra:

        Güneşe maruz kalan bölgelerde koyulaşma (hiperpigmentasyon)

        Tırnakların normalden daha koyu bir renk alması

        Ciltte mavi-gri renkte küçük lekelerin oluşması (makül)

        Argyria'nın erken belirtileri genellikle ağız içinde, özellikle diş etlerinde kahverengi-gri tonların görülmesiyle başlayabilir. Hastalık ilerledikçe ciltte yaygın renk değişiklikleri meydana gelir.

        ARGYRIA NASIL TEŞHİS EDİLİR?

        Bir hastanın argyria olup olmadığını belirlemek için doktorlar öncelikle hastanının tıbbi geçmişini değerlendirir ve fizik muayene yapar. Maruz kalınan metaller ve kullanılan ürünler hakkında sorular sorulur.

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        Kesin tanı koymak için cilt biyopsisi yapılabilir. Bu test, mavimsi-gri renk değişikliğine sahip bir cilt örneğinin mikroskop altında incelenmesini içerir. Gümüş birikimi görüldüğü takdirde argyria tanısı konur.

        ARGYRIA'NIN TEDAVİSİ VAR MI?

        Argyria'nın kesin bir tedavisi yoktur ve ciltte oluşan renk değişiklikleri genellikle kalıcıdır.

        Hastalığın ilerlemesini durdurmak için kişiye gümüş içeren tüm ürünleri kullanmayı bırakması önerilir. Eğer kişi bir iş ortamında gümüşe maruz kalıyorsa, eldiven, maske ve gözlük gibi koruyucu ekipmanlar kullanması tavsiye edilir.

        Günümüzde lazer terapisi, argyria hastalarının cilt rengini düzenlemek için denenen bir yöntemdir. Ancak bu tedavi yöntemi de her zaman başarılı olmamaktadır.

        ARGYRIA'YI ÖNLEME YOLLARI

        Argyria riskini azaltmak için şunlar yapılabilir:

        Gümüş içeren ürünlerden kaçınmak

        Gümüşle çalışılan ortamlarda koruyucu ekipman kullanmak

        Güneşe maruz kalmaktan kaçınmak ve güneş kremi kullanmak

        Gümüş içeren diş dolgularını değiştirmek

        Fotoğraf kaynak: Youtube

        Kaynak: Live Science, Cleveland Clinic

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