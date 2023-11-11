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        Haberler Kültür-Sanat Resim Gültekin Çizgen'in "Atatürk" sergisi Mecidiyeköy Metro İstasyonu'nda açıldı

        Gültekin Çizgen'in "Atatürk" sergisi Mecidiyeköy Metro İstasyonu'nda açıldı

        Sanatçı Gültekin Çizgen'in 40 eserinden oluşan "Atatürk" sergisi 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günün'de açıldı. Mecidiyeköy Metro İstasyonu'nda bulunan sergide, Çizgen'in Nutuk'tan esinlenerek bağımsızlık mücadelesinin dönüm noktalarını resmettiği eserleri bulunuyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.11.2023 - 11:23 Güncelleme: 11.11.2023 - 11:23
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        Gültekin Çizgen'in "Atatürk" sergisi açıldı
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        İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Metro İstanbul tarafından Mecidiyeköy Metro İstasyonu'nda, sanatçı Gültekin Çizgen'in Atatürk’ün eseri Nutuk’tan esinlenerek resmettiği 40 eserinin yer aldığı "Atatürk" sergisi açıldı. Sanatçı Gültekin Çizgen’in, bağımsızlık mücadelesinin dönüm noktalarını resmettiği eserlerin bulunduğu sergi, kasım ayı sonuna kadar görülebilecek.

        Sergi açılışında konuşan Gültekin Çizgen, eserleri 6 aylık süreçte hiç ara vermeden yaptığını belirterek, "65 yıllık sanat hayatım içinde borcumu bir miktar yerine getirebildim. Buradaki sergiyi de 40 sahne olarak ayarladık. Atatürk'ün hayatının hemen hemen bütün safhaları var." dedi.

        Açılış töreninde konuşan İBB Metro İstanbul Genel Müdürü Özgür Soy açıklamasında "Atatürk'ü bu 10 Kasım'da da hak ettiği gibi anmaya çalıştık. Çok değerli bir serginin açılışını yapıyoruz. Mecidiyeköy istasyonumuzda sergilenen 40 eserin büyük ölçekli uygulamalarını da farklı istasyonlarımızda İstanbullular ile buluşturuyoruz. Mecidiyeköy’deki sergiyi ziyaret eden vatandaşlarımız, eserlerin yanında bulunan QR kodu cep telefonları ile okutarak o resmin büyük ölçekli uygulamasının hangi istasyonda sergilendiğini görebiliyor. Böylelikle Ata’mızın ölümsüz eseri Nutuk’u kentin dört bir yanında canlandırmış olduk" ifadelerini kullandı.

        Sanatçı Gültekin Çizgen Hakkında:

        1940 yılında İstanbul’da doğan Gültekin Çizgen yaşamının 65 yıllık profesyonel sanat sürecinde audiovisual fotoğraf, illüstrasyon, fotoğrafik illüstrasyon, sanatsal cam, cam heykel, çağdaş meşk üretti ve bir roman yazdı. Başta ağırlıklı olarak çalıştığı fotoğraf sanatı olmak üzere tüm alanlarda basılı eserler verdi, müze koleksiyonlarına ve ihtisas kitaplıklarına girdi.

        Yurt içi ve yurt dışında yaptığı çok sayıda etkinlik ve sergi ile edindiği önemli başarılarıyla tanınan Gültekin Çizgen, 1961 yılından başlayarak günümüze kadar yurt içinde özgün biçim ve içerik yüklü çok sayıda solo sergi açmış, pek çok karma sergiye katılmıştır. Fotoğrafları yurt dışında 13 ülkede solo olarak sergilenmiştir.

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        #Gültekin Çizgen
        #Nutuk
        #metro istanbul
        #Mecidiyeköy Metro İstasyonu
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