Konserler için engel yok

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hakkında TCK'nin 216. maddesi kapsamında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan başlatılan soruşturma doğrultusunda şarkıcı Gülşen Bayraktar Çolakoğlu, 25 Ağustos’ta tutuklanmıştı. Avukatı Emek Emre’nin itirazını değerlendiren nöbetçi İstanbul 27. Asliye Ceza Mahkemesi, Çolakoğlu’nun 29 Ağustos’ta "konutu terk etmeme" şartıyla tahliyesine karar vermişti. Emre’nin 6 Eylül’deki itirazı üzerine İstanbul 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nin verdiği kararla Gülşen Bayraktar Çolakoğlu’nun ev hapsini 12 Eylül’de kaldırıldı.

Karar metni şöyle; Sanık müdafilerinin itirazlarının KISMEN KABULÜ İLE; İstanbul 11. Asliye Ceza Mahkemesinin 2022/316 esas sayılı dosyasında sanık Gülşen ÇOLAKOĞLU hakkında, İstanbul 27. Asliye Ceza Mahkemesinin 29/08/2022 tarih ve 2022/100 d.iş sayılı kararı ile konulan ve İstanbul 11. Asliye Ceza Mahkemesinin 2022/316 esas sayılı dosyasında tensiben 06.09.2022 tarihinde devamına karar verilen CMK 109/3-j maddesi kapsamında "Konutu Terk Etmemek" şeklinde düzenlenen adli kontrol tedbirinin KALDIRILMASINA ve; sanık hakkında yargılama konusu müsnet suç nedeniyle ; A)CMK 109/3-a maddesi uyarınca "Yurt Dışına Çıkamamak" ve; B)CMK 109/3-b maddesi uyarınca "Her hafta perşembe günü saat: 08.00-20.00 saatleri arasında ikametgahının bulunduğu yere en yakın kolluk birimine kimlik belgesi ile birlikte müracaat ederek imza atmak" şeklinde; ADLİ KONTROL TEDBİRLERİ UYGULANMASINA, bu konuda C. Başsavcılığına yazı yazılmasına, adli kontrol tedbirlerini ihlal etmesi halinde tutuklanabileceğinin sanığa ihtarına, 2- Karardan bir suretin sanık ile sanık müdafisine mahkemesince tebliğ edilmesine, 3-Dosyanın mahkemesine iadesine, dosya üzerinde yapılan inceleme sonunda isteme aykırı ve kesin olarak, oy birliği ile karar verildi.

Avukatı Emek Emre ile yaptığım görüşmede Gülşen Çolakoğlu’nun yurt dışına çıkamayacağı yönündeki karara da itiraz ettiklerini belirtti. Emre, “Ev hapsi de bir infaz kararıdır. Çünkü ev hapsi kişinin hürriyetini bağlar. Bu nedenle ev hapsi kararının kaldırılması için 6 Eylül’de dilekçemizi verdik. Gülşen Hanım, tutuklanmadan önce şöyle dedi; ‘Ben suç işlemedim. Bana ihtiyacınız olduğu an gelirim. Bana ihtiyacı olan bir çocuğum var.’ Gülşen Hanım’ın delil karartma veya kaçma olasılığı söz konusu değil. Bu nedenle yurt dışına çıkma yasağının da kaldırılmasını talep ettik” ifadesini kullandı.

Gülşen Çolakoğlu’nun yargılanmasına 21 Ekim’de başlanacak.

Peki davanın başlayacağı güne kadar Gülşen Çolakoğlu ne yapacak? Konser verebilecek mi?

Gülşen’in konser vermesi adına herhangi bir engel yok. Daha önce yapılan anlaşmalar gereği Gülşen Çolakoğlu konserlerine çıkacak. İlk konserini 16 Eylül’de verecek olan Çolakoğlu, İstanbul’daki iki konserinin ardından Gaziantep'te de sahneye çıkacak. Ardından İstanbul’daki bir başka konseriyle eylül programını tamamlayacak.