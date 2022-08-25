Şarkıcı Gülşen hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatıldı. Ünlü popçu Gülşen İstanbul'daki bir mekanda sahne alırken, konser sırasında kullandığı ifadeler , "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan soruşturma açıldı. Peki Gülşen ne dedi, ne oldu? Şarkıcı Gülşen ne söyledi ve neden soruşturma açıldı? İşte tüm detaylar