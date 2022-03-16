Gülşen 'Lolipop' ile dünya zirvesinde

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Gülşen (45), eşzamanlı olarak Almanya, Azerbeycan, Avusturya gibi ülkelerde de Trendler listesine giriş yaptı. Şarkıcı, 3 gün içerisinde "Lolipop" klibi ile YouTube Trendler Türkiye listesinde de ilk sıraya yerleşti.

Sözleri ve müziği Gülşen’e, düzenlemesi Ozan Çolakoğlu’a ait olan şarkının klibi Metin Arolat’ın yönetmenliğinde çekildi. Styling’ini Mahizer Aytaş’ın üstlendiği klibi ile Gülşen, “YouTube Music Videos Trending Worldwide Top 100” listesinde üst sıralarda yer buldu.