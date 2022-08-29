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Gülşen'i ziyarete gelen ağabeyi: Bomba gibi, tek kişilik koğuşta kalıyor - Son dakika magazin haberleri

Gülşen'i ziyarete gelen ağabeyi: Bomba gibi, tek kişilik koğuşta kalıyor

Ataşehir'de 30 Nisan'da verdiği bir konserde İmam Hatip Liselilere yönelik sarf ettiği sözlerden dolayı hakkında başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan şarkıcı Gülşen'i, ağabeyi Özden Bayraktar ziyaret etti. Bayraktar, Gülşen'in durumuyla ilgili soruya, "Bomba gibi!" karşılığını verdi. Bayraktar, Gülşen'in tek kişilik koğuşta kaldığını da bildirdi

29.08.2022 - 13:00 | Güncelleme: ABONE OL
DHA / HABERTURK.COM

  • Gülşen'in tutuklu olduğu Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi'ne sabah saatlerinde gelen ağabeyi Özden Bayraktar, ellerinde tatlı paketleriyle girdiği cezaevinde yaklaşık bir saat kaldı.

  • Gülşen'in çok iyi durumda olduğunu ifade eden Bayraktar, kardeşiyle ilgili "Bomba gibi!" yorumu yaptı. Özden Bayraktar, Gülşen'in kaldığı koğuşla ilgili soruya eliyle işaret ederek, "Tek kişilik." dedi.

  • Edinilen bilgiye göre; Bayraktar'ın savcıdan görüşme izni alamadığı için Gülşen'le bir araya gelemediği öğrenildi. Daha sonra izin almak için Bakırköy Adliyesi'ne giden Özden Bayraktar, Ozan Çolakoğlu ile tekrar cezaevine geldi.

  • OLAYIN GEÇMİŞİ

    Gülşen Çolakoğlu, 30 Nisan 2022'de Ataşehir'de bir konser sırasında, "İmam Hatip'te okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor." şeklindeki beyanda bulundu.

  • Bunun üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 24 Ağustos 2022 gecesi şarkıcı Gülşen Çolakoğlu hakkında imam hatip liselilere yönelik sarf ettiği sözlerinden dolayı "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan resen soruşturma başlatıldığı ve polis tarafından hazır edilmesi talimatı verildiği açıklandı.

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