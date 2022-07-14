Ressamlığa soyundu!

Türk sinemasının efsane oyuncularından biri olan Gülşen Bubikoğlu (67), yıllardır ekranlardan uzak sakin bir yaşam sürdürüyor. Hayranları ile iletişimini koparmamak adına Instagram hesabını aktif kullanan Bubikoğlu, yeni hobisini takipçileriyle paylaştı.

Ressamlığa soyunan usta oyuncu, son dönemde karakalem çalışmaları yapmaya başladı. Çizimlerini hayranlarıyla paylaşan Bubikoğlu, "Resim yaparken hiçbir şey düşünmüyorum." ifadelerini kullandı.

Oyuncunun çizimleri takipçileri tarafından ilgi gördü.

Fotoğraflar: AA, Instagram