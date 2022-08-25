Verdiği konserde imam hatip liselilere yönelik sarf ettiği sözlerden dolayı hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan soruşturma başlatılan şarkıcı Gülşen gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca TCK'nin 216. maddesi kapsamında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan resen soruşturma başlatılması ve kolluk görevlilerince mevcutlu bir şekilde edilmesi talimatı üzerine polis ekipleri harekete geçti.
Şarkıcı Gülşen söz konusu soruşturma kapsamında polis ekiplerince gözaltına alındı. Gülşen, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube'ye götürüldü. Gülşen'e eşi Ozan Çolakoğlu ile avukatı eşlik etti.
Gülşen, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube'de verdiği ifade sonrasında Çağlayan Adliyesi'ne sevk edildi.
NE OLMUŞTU?
Gülşen, nisan ayında İstanbul'daki bir mekânda sahne almıştı. Şarkıcının, 4 ay önceki konserinden bir kesit dün akşam saatlerinde sosyal medyada paylaşıldı. Görüntülerde Gülşen'in bir kişi hakkında, "İmam hatipte okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor" ifadelerini kullandığı görüldü.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, şarkıcı Gülşen hakkında konser verdiği sırada sahnede imam hatip liselilere yönelik sarf ettiği bu sözlerden dolayı TCK'nin 216. maddesi kapsamında, "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan resen soruşturma başlatmıştı. Başsavcılık, Gülşen'in kolluk görevlilerince mevcutlu bir şekilde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nda hazır edilmesi talimatı da vermişti.
Konuyla ilgili ne dediler?
Bekir Bozdağ (Adalet Bakanı)
İmam Hatip Liseleri'ne ve İmam Hatiplilere karşı iftira, kin, nefret ve ayrımcılık yapan, bunu da ilericilik zanneden, esasında ilkellikten başka hiçbir anlam taşımayan bu çağdışı zihniyeti şiddetle kınıyorum. Sanatçı kisvesi adı altında kin, nefret ve ayrımcılık dili kullanarak halkın bir kesimini diğer kesimine karşı tahrik etmek, sanata ve sanatçılara da yapılmış saygısızlıktır. Hiç kimsenin halkımız arasında kin, nefret, düşmanlık ve ayrımcılık yapma hakkı ve hürriyeti yoktur.
Murat Kurum (Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı)
Yıllarca imam hatiplerin kapısına zincir vurmaya çalışanlar, milletle hesaplaşmasını imam hatipler üzerinden yapanlar görüyoruz ki hâlâ bitmemiş. Milletimizin alın teri ile kurulmuş imam hatiplere ve imam hatiplilere yönelik çirkin ifadeleri şiddetle kınıyorum.
Milli Eğitim Bakanlığı
Bir şarkıcının, konserinde imam hatip liselerimizi itham ederek bu camiaya yönelik hakaret ve iftira içeren sözlerinden dolayı kendisini kınıyoruz. Kuruluşundan bu yana ülkenin milli ve manevi değerleriyle nesillerin yetiştiği bu kurumlara veya herhangi bir okul türümüze ya da bu okullarımızda eğitim gören öğrencilerimize yönelik aşağılayıcı ve ötekileştirici sözlerin sarf edilmesi asla kabul edilemez. Bakanlığımızca söz konusu şarkıcının hakaret ve iftira içeren bu sözlerinden dolayı hukuki süreç başlatılmıştır.
Ömer Çelik (AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü)
Bu çarpık zihniyetin mazide kaldığını düşünüyorduk. Ancak farklı kisveler altında sürdüğünü görüyoruz. Bu nefret zihniyeti ülkemizde asla zemin bulamaz. Nefrete karşı insanlık değerlerini savunmaya devam edeceğiz. İnsanlık onuru her türlü nefretin üstündedir.
Numan Kurtulmuş (AK Parti Genel Başkan Vekili)
İmam Hatiplilere ya da bir başkasına karşı sorumsuz, ötekileştirici, aşağılayıcı, düşmanlaştırıcı ifadeler kullanmak kimsenin haddi değildir.
Hamza Dağ (AK Parti Genel Başkan Yardımcısı)
Ahlaksızlığı özgürlük, terbiyesizliği cesaret, hakareti maharet sanan şarkıcının topluma fitne tohumu ekmek dışında hiçbir katkısı yok. Parasını verir LGBT bayrağı açtırırlar, parasını verir İmam Hatiplere saldırtırlar. Soytarılığı sanatçı sananlar haddini bilmeli.
Mehmet Uçum (Cumhurbaşkanlığı Baş Danışmanı)
Türkiye vatandaşı ama fiilen batıcı asimilasyonun çocukları dine değil İslam’a karşıdır. Kilise okullarını baş tacı eder, İmam Hatipleri aşağılarlar. Ezandan nefret eder çan sesini huşuyla dinlerler. Konu basit bir nefret suçu değil, ülkemize ve değerlerine derin bir düşmanlıktır.
Mehmet Nuri Ersoy (Kültür ve Turizm Bakanı)
Devletimizin güzide bir kurumunu, milli ve manevi değerlerimizle yetişmiş nesillerimizi hakaret yoluyla hedef alan sözler milletimizi incitmiş, vicdanlarımızı yaralamıştır.
Prof. Dr. Ali Erbaş (Diyanet İşleri Başkanı)
En zor zamanlarında bile milletimizin sahip çıkıp bağrına bastığı, hayra çağırmak, iyiliği yaymak ve kötülüğü ortadan kaldırmak için kurulan ve 70 yıldır bu gayeye önder olan İmam-Hatip Okullarına ve mensuplarına hakaret edilmesi kabul edilemez. Şiddetle kınıyorum.
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