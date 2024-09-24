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        Haberler Magazin Gülse Birsel, dolandırıcılara karşı uyardı - Magazin haberleri

        Gülse Birsel, dolandırıcılara karşı uyardı

        Gülse Birsel, adını ve fotoğraflarını kullanarak dolandırıcılık faaliyetlerinde bulunanlara karşı uyarıda bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.09.2024 - 18:08 Güncelleme: 24.09.2024 - 18:08
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        Dolandırıcılara karşı uyardı
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        Gülse Birsel, son dönemde adını ve fotoğraflarını kullanarak dolandırıcılık faaliyetlerinde bulunanlara karşı uyarıda bulundu.

        Yapay zekâyla yüzünün yaralı olduğuna ilişkin üretilen bir fotoğrafı sosyal medyada paylaşanlara karşı Gülse Birsel, şu uyarıda bulundu; "Arkadaşlar, bunlar dolandırıcılık biliyorsunuz değil mi? Takipçilerimden; 'Tutuklandınız mı' falan diye yazanlar var. Sahte bunlar güzel kardeşim. Tıkladığınız haberlerin altında; '7000' lira ver, paranı katla' diyen siteler çıkıyor."

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        Gülse Birsel, konuyla ilgili yaptığı bir diğer açıklamaya şöyle devam etti; "Geçen akşam, yemek yerken birinin annesi arayıp 'Gülse tutuklanmış, ev hapsindeymiş' falan deyince anladık. Bu dolandırıcılık siteleri, insan avlamak için yapay zekâ yardımıyla hazırlanan yalan haberlere inanacak hiç beklemediğimiz kadar çok insan var. Videolu haberler bile var."

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        Gülse Birsel; "Başka ünlüleri de kullanıyorlar bu yalan haber tanıtımlarında. Peki, AI biraz daha gelişirse ve dolandırıcılar daha zekice, tam anlamıyla inandırıcı videolar üretirse? Kim bakıyor bu işlere?" şeklinde endişelerini dile getirdi.

        Yapay zekâyla üretilen bir fotoğrafı ti'ye alan Gülse Birsel; "Ben önce dudağıma botoks yaptırmışım, sonra sonucu beğenmeyip doktorla kavga edip, sonra gözlere kapalı makyaj mı yapmışım? Ne bu?" şeklinde espri yaptı.

        Fotoğraflar: Instagram

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        #gülse birsel

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