Çok fazla gülmek sağlığımıza zarar verir mi? Yoğun kahkaha atmanın sonuçları nelerdir?
Hayatın içinde her zaman olmasa da bazı zamanlar film izlerken, sokakta ya da günün herhangi bir anında birden kahkaha atabiliyoruz. Bu bazen uzun soluklu bir gülmeye neden olabiliyor. Bir süre güldükten sonra karnımızda bir ağrı hissediyoruz. Bunun nedenleri nelerdir? Detaylar haberimizde...
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Gülmek aniden gelişen ve uzun süreli kahkaya dönüştüğünde kontrol edilemez bir eylem haline gelir. Nefesiniz kesilebilir ve kalp atış hızınız artabilir. Ancak, aynı zamanda midenizin ağrımasına neden olma gibi tuhaf bir özelliği de vardır.
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KAHKAHA ATMAK DİNAMİK BİR EYLEMDİR
Kahkaha son derece dinamik ve kontrol edilemez bir eylemdir. Kahkahalar içindeyken hareketsiz kalmaya çalışmak beyhude bir çabadır; eğer daha önce denediyseniz, bunun mümkün olmadığını bilirsiniz.
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Güldüğünüzde, gözlerinizin ve yanaklarınızın etrafındaki kaslar kasılır ve yüzünüzün bir dizi eğlenceli ifadeyle canlanmasını sağlar. Üstüne üstlük, kahkaha atarken garip sesler çıkarırsınız; “HA HA” ve “HE HE” senfonisi gibi. Eğer kahkaha atan birini görmeye aşina değilseniz, bu size tuhaf gelecektir.
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GÜLME MEKANİĞİ - KAS KASILMALARI VE KARIN RAHATSIZLIĞI
Gülmenin mekaniğini iki ana bileşene ayırabiliriz: gövde bölgesindeki görünür hareketler ve hepimizin tanıdığı imza sesler - HA HA, HE HE, HO HO vb. Bu iki bileşen birbiriyle bağlantılıdır.
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Güldüğümüzde Vücudumuzda Neler Olur?
Güldüğümüzde kuvvetli bir şekilde nefes veririz. Verilen hava, nefes borusundan dışarı çıkar ve çıkarken ses kutusuna veya gırtlağa baskı uygular. Bu da ses tellerinin titreşmesine ve kahkahanın karakteristik "ha ha" seslerini üretmesine neden olur.
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Ekshalasyonun (nefes verme) yoğunluğu gövde bölgesindeki kas kasılmalarına bağlıdır. Gülerken karın kasları kasılır ve bu da akciğerlerdeki hacmi azaltır. Bu düşüş, akciğerlerin etrafındaki basıncı yükselterek ekspirasyon çıkışının artmasına neden olur.
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Karnınızın Ağrıma Nedenleri
Güçlü ekshalasyonlar (nefes verme), yoğun gülme nöbetleri sırasında karnınızda hissettiğiniz rahatsızlığa neden olan önemli bir faktördür. Karın kasları devreye girdikçe diyaframa ve iç interkostal kaslara baskı uygulayarak diyafram kasılmalarına yol açar ve bu da çevredeki karın organlarını etkileyerek ağrı veya rahatsızlığa neden olur.
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KAHKAHA YOGASI
Kahkahanın gövde kasları üzerinde fiziksel bir talep yarattığı gerçeği bilimsel olarak doğrulanmıştır. Bunu kanıtlamak için bilim insanları, kahkaha yogası sırasında gövde kaslarının aktivasyonunu geleneksel sırt kaldırma egzersizleri ve mekik hareketleriyle karşılaştıran bir çalışma yürüttü. Çalışmanın sonuçları oldukça ilginçti.
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Bilim insanları, yan taraflarımızda yer alan bir dizi karın kasının (iç oblikler) kahkaha yogası sırasında geleneksel egzersizlere kıyasla daha fazla hareket gösterdiğini tespit etti.
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Kahkaha Yogasının Kaslar Üzerindeki Etkileri
Alt kaburgalardan pelvise kadar uzanan bir başka karın kası grubu olan dış oblikler, mekik ve sırt kaldırma egzersizleri sırasında görülen yoğunluğu yansıtan bir aktivasyon seviyesi gösterdi. Multifidus, erector spinae ve rectus abdominis gibi kaslar kahkaha sırasında mekik egzersizlerine kıyasla yarı yarıya daha fazla aktivasyon gösterdi.
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Kahkaha Egzersizi
Çalışmanın bulguları göz önünde bulundurulduğunda, kahkahanın geleneksel egzersizlerin monotonluğundan sizi kurtararak mükemmel bir karın egzersizi olabileceğini söyleyebiliriz. Bu nedenle, bu aerobik kahkaha egzersizi sırasında biraz rahatsızlığa katlanmak önemli faydalar sağlayabilir.
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Gövde kaslarınıza olan talep kahkaha ile sona erdiğinden, herhangi bir kısa süreli rahatsızlığın genellikle zararsız ve geçici olduğunu unutmamak çok önemlidir. Bununla birlikte, belirli koşulların bu rahatsızlığı potansiyel olarak daha önemli bir sağlık sorununa dönüştürebileceğini unutmamak da önemlidir.
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ÇOK FAZLA GÜLMEK RİSKLİ BİR DURUM OLUŞTURUR MU?
Gülmek sizin için iyidir, ancak çok fazla ve çok şiddetli gülmek sizin için zararlı olabilir. Gülmenin yol açtığı bildirilen sağlık risklerinden biri fıtık gelişme potansiyelidir. Bir organ, onu içeren kas veya dokudan dışarı çıktığında fıtık oluşur.
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Genellikle karın bölgesinde bulunurlar; bağırsaklarınızın bir kısmı karın duvarlarındaki deliklerden veya daha zayıf bölgelerden dışarı çıkabilir. Yoğun kahkahadan kaynaklanan gövde sıkışması, fıtığın boğulmasına yol açarak kan akışını kesebilir ve şiddetli ağrıya neden olabilir.
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SIKI KARIN KASLARININ YOLU: GÜLÜN!
Gülmenizi işe koyup aynı anda birkaç kalori yakabileceğinizi biliyor muydunuz? 10-15 dakika boyunca yürekten gülmek 10-40 kalori arasında bir kalori yakabilir. Solunum ve karın kaslarınızı çalıştıran keyifli bir aerobik egzersiz görevi görebilir.
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Araştırmacılar ayrıca gülmenin sadece kıkırdamak için iyi olmadığını; aynı zamanda fizyoterapi ve rehabilitasyonu tamamlayıcı bir rol oynayabileceğini öne sürüyorlar. Özellikle geleneksel egzersizlerin zor olabileceği durumlarda, gülme sırasında hem yerel hem de küresel gövde kaslarının aktivasyonu omurganıza dengeleyici bir el uzatabilir ve iyileşme sürecinize benzersiz bir destek sağlayabilir.
Kaynak: Scienceabc