Gövde kaslarınıza olan talep kahkaha ile sona erdiğinden, herhangi bir kısa süreli rahatsızlığın genellikle zararsız ve geçici olduğunu unutmamak çok önemlidir. Bununla birlikte, belirli koşulların bu rahatsızlığı potansiyel olarak daha önemli bir sağlık sorununa dönüştürebileceğini unutmamak da önemlidir.