        Haberler Magazin Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter: Savcı beni bırakır mıydı? - Magazin haberleri

        Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter: Savcı beni bırakır mıydı?

        Yalova'da evinin penceresinden düşüp hayatını kaybeden şarkıcı Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter, annesinin sahneye çıktığı mekânın sahibi Ferdi Aydın'ın iddialarının ardından açıklamada bulundu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.10.2025 - 12:28 Güncelleme: 28.10.2025 - 12:39
        'Katil' iddialarına cevap
        26 Eylül'de Çınarcık'taki evinin terasından düşerek hayatını kaybeden Güllü’nün ölümüyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Şarkıcının İstanbul'da sahneye çıktığı eğlence mekânının sahibi Ferdi Aydın, dün Yalova Adliyesi'ne giderek suç duyurusunda bulundu.

        Yanındaki iki tanıkla birlikte geldiği adliyede, Güllü’yü, kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in öldürdüğü iddiasıyla ifade veren Aydın, elindeki WhatsApp yazışmalarını ise kanıt olarak gösterdi.

        "TELEFON KAYITLARINDA İTİRAFI VAR"

        Adliye çıkışı açıklama yapan Ferdi Aydın, Tuğyan Ülkem Gülter’in bir aile dostuna attığı mesaj ve videoda; “Annemi öldürdüm” dediğini öne sürerek, şunları söyledi: Ben ifademde bildiklerimi anlattım. Şimdi şahit arkadaşlar içeride, onlar ifadelerini verecek. Avukatlar nezdinde bildiğimiz her şeyi anlatacağız. Ben, Tuğyan'ın katil olduğunu düşünüyorum. Aile dostları Bircan Hanım'ın da itirafları var. Tuğyan, Bircan Hanım'ın telefonundaki bütün kayıtları zorla silmiş evine girerek. Evine gitmiş, kadını korkutmuş. Mesajların kayıtları bende var. Onları da dosyaya koyduracağız şimdi. Tuğyan Hanım'ın eski sevgilisinin ses kayıtları var. Madde kullandığını, kötü bir kadın olduğuna dair. Bircan Hanım'ın da videosu var. Tuğyan'ın; 'Keşke annemi bu şekilde öldürmeseydim' diye itirafı var. Hepsini delil olarak, kayıtlara koyacağım. Şu anda içeride iki tane şahidimiz var. Bircan Hanım da Tuğyan Hanım'ın en yakınıdır. Başka tanıklar da gösterdim, gizli tanıklarımız da var. Bundan sonrası artık devletimizde. Kayıtlar, en yakınlarının ses kayıtlarıdır. Bütün Çınarcık, Tuğyan'ın yasaklı madde kullandığını, her şeyi yapabileceğini söylüyor. Biz de Güllü Abla'nın öldürüldüğünü düşünüyoruz. Bircan Hanım itiraf ediyor kayıtlarda, 'Tuğyan bana öldürdüğünü söyledi' diyor. "Keşke annemi bu şekilde öldürmeseydim, kemikleri parçalandı üzüldüm" demiş.

        İDDİALARA YANIT

        Tuğyan Ülkem Gülter, Ferdi Aydın'ın söz konusu iddialarının ardından açıklama yaptı. Gülter; "Ben iki buçuk saat savcıya ifade verdim. Eğer bunlar doğru olsaydı, savcı beni bırakır mıydı?" dedi.

        Tuğyan Ülkem Gülter - Tuğberk Yağız Gülter
        Tuğyan Ülkem Gülter - Tuğberk Yağız Gülter

        ÇOCUKLARI, FERDİ AYDIN'DAN ŞİKÂYETÇİ OLMUŞTU

        Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter ve kızı Tuğyan Ülkem Gülter, annelerinin ölümüyle ilgili çeşitli iddialarda bulunan Ferdi Aydın hakkında 16 Ekim'de Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmuştu: Kamuoyunda Güllü olarak tanınan sanatçı merhume Gül Tut'un mirasçıları Tuğberk Yağız Hamza Gülter ve Tuğyan Ülkem Gülter adına avukatı olarak, Ferdi Aydın hakkında muhtelif suç isnadlarıyla Anadolu Adliyesi Cumhuriyet Başsavcılığı'na Suç duyurusunda bulunulmuştur. Kamuoyunun bilgisine sunarız. Saygılarımızla. 16.10.2025 Tuğyan Ülkem Gülter Tuğberk Yağız Hamza Gülter Vekili Av. Rahmi Çelik.

        #Güllü
        #Ferdi Aydın

