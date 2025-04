Güllaç neyden yapılır? Güllaç yaparken içine neler konur, malzemeleri nelerdir?

Güllaçta bulunan ceviz veya fındık, sağlıklı yağlar, protein ve lif açısından zengindir. Bu malzemeler, kalp sağlığını destekler, kolesterol seviyelerini düzenler ve sindirimi kolaylaştırır. Ceviz, omega-3 yağ asitleriyle bilinir ve bu da beyin fonksiyonlarını iyileştirmeye yardımcı olabilir. Aynı zamanda, antioksidanlar bakımından zengin olduğu için vücudun serbest radikallerle savaşmasına yardımcı olur.

Güllaç tatlısı, düşük kalorili ve hafif yapısı ile diğer tatlılara göre daha sağlıklı bir alternatiftir. İçeriğindeki şeker oranı, diğer tatlılara göre daha düşük olduğu için, şeker tüketimine dikkat eden kişiler için iyi bir seçenek olabilir. Ayrıca, gluten intoleransı olanlar için, glutensiz olarak hazırlanabilir ve bu da güllacı daha geniş bir tüketici kitlesi için uygun hale getirir.

GÜLLAÇ NEYDEN YAPILIR?

Güllaç, geleneksel Türk mutfağının önemli tatlılarından biri olup, Ramazan ayında iftar sofralarında sıkça tüketilir. Bu tatlının ana malzemesi, güllaç yaprağı adı verilen ince, beyaz, yumuşak hamurdur. Güllaç yaprağı, nişasta ve un karışımından yapılan, çok ince açılan ve sonra kurutularak hazır hale getirilen bir tatlı hamurudur. Ancak, güllaç tatlısının kendisi süt, şeker, gül suyu ve cevizle tatlandırılarak hazırlanır. Bu yapraklar, güllaç tatlısının temelini oluşturur ve sütle ıslatıldığında, yumuşak, hafif ve lezzetli bir kıvam alır.

Güllaç yapımı sırasında, güllaç yaprakları tek tek sütle ıslatılarak büyük bir tepsiye serilir. Aralarına şekerli süt karışımı dökülür ve her kat arasına ceviz, fındık veya bazen Antep fıstığı eklenir. Bu malzemeler, güllaç tatlısına hem kıtırlık hem de lezzet katmaktadır. Yufkaların tüm katmanları sütle ıslatıldıktan sonra, tatlı iyice şişer ve yumuşar. Tatlı, dinlendirilerek, soğutulup soğuk servis edilir. Üstüne daha fazla ceviz veya nar taneleri eklenerek süslenebilir.

Güllaç yaprakları, büyük bir tepsiye dizilmeden önce, her bir yaprak sütle ıslatılır. İlk güllaç yaprağı, sütle iyice ıslatıldıktan sonra, tepsiye serilir. Üzerine biraz şekerli süt gezdirilir ve ceviz veya fındık serpilir. Ceviz, tatlıya hem kıtırlık hem de lezzet katarken, fındık da benzer bir tat sağlar. Daha sonra bir diğer güllaç yaprağı eklenir, yine sütle ıslatılır ve bu işlem, yapraklar bitene kadar tekrarlanır. Yaprakların her katı, sırasıyla sütle ıslatılır ve arasına ceviz veya fındık eklenir. Güllaç katmanları oluşturulurken, tatlı 4-5 kat yapraktan oluşur. Bu katlar her seferinde sırasıyla şekerli sütle ıslatılır.

Güllaç tamamen yerleştirildikten sonra, üstü güzelce düzeltilir ve tatlının üzerine biraz daha gül suyu gezdirilir. Gül suyu, güllacın karakteristik kokusunu ve aromasını pekiştirir. Eğer istenirse, tatlının üzerine nar taneleri veya ek olarak ceviz eklenebilir. Ardından, güllaç tatlısı en az birkaç saat boyunca dinlendirilir. Dinlendirme süresi, tatlının daha lezzetli olmasını sağlar. Genellikle, güllaç tatlısı soğuk olarak servis edilir. Tatlıyı kesmeden önce, bir süre buzdolabında bekletmek, hem tatların birbirine karışmasına yardımcı olur hem de tatlının daha iyi bir kıvama gelmesini sağlar. Soğuduktan sonra, dilimlenerek servise sunulur ve hafif, sütlü, tatlı bir lezzet ile damakları şenlendirir.