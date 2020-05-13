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Kısa süre önce yayımladığı son single çalışması 'Sarmaşık' ile beğeni toplayan sanatçı Güliz Ayla, şarkının akustik versiyonunu da müzikseverlerle buluşturdu. Şarkının sözü ve müziği Güliz Ayla'ya, akustik düzenlemesi ise Dünya Can Yılmaz'a ait.

Arkadaşları tarafından çeşitli zamanlarda çekilen videolara, karantina sürecinde ortaya çıkan ve doğal ev halleriden oluşan videoları da ekleyen Ayla, şarkının akustik video klibini de bu görüntülerle evde tamamladı.

Güliz Ayla'nın bugüne kadar kameralara yansımayan görüntülerinden derlenen klipte; ayrıca sanatçının arkadaşlarıyla tatil yapıp, gezip eğlendiği ve turne maceralarından oluşan, ev ve sosyal hayatına dair samimi görüntüler yer alıyor. VHS efekti kullanılarak kurgulanan video klibin kurgusunu ise yönetmen Gözde Günar üstlendi.

'Sarmaşık'ın akustik versiyonu bugün tüm müzik platformlarında yerini aldı.