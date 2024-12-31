Gülermak Ağır Sanayi İnşaat halka arz oluyor! Talep toplama tarihleri nedir?
Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş., halka arz oluyor. Yıldız Pazar'da işlem görecek olan firma, toplamda 32 milyon 300 bin lot dağıtımı gerçekleştirecek. Halka arzdan elde edilecek fonun büyük bir kısmının makine ve ekipman alımı için kullanılacağı belirtiliyor. İşte, Gülermak Ağır Sanayi'nin halka arzıyla ilgili tüm detaylar...
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Gülermak Ağır Sanayi İnşaat, 4.8 milyar TL büyüklüğündeki halka arzıyla yatırımcıların karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Hisse başına 125 TL fiyat belirlenen halka arzda, T1-T2 bakiyeleri kullanılamayacak. Şirket, halka arz kapsamında toplam 32 milyon 300 bin adet hisseyi yatırımcılara sunacak. Gülermak Ağır Sanayi’nin halka arzına ilişkin tüm detaylar netleşirken, yatırımcılar için süreç büyük bir merakla takip ediliyor. İşte, detaylar...
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GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT HİSSE FİYATI NEDİR?
Firmanın hisse fiyatı 125 TL olarak belirlendi.
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GÜLERMAK AĞIR SANAYİ NE ZAMAN TALEP TOPLAYACAK?
Firma 8-9-10 Ocak tarihlerinde talep toplayacak.
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GÜLERMAK AĞIR SANAYİ KAÇ LOT DAĞITACAK?
Firma toplamda 32 milyon 300 bin lot dağıtacak. Olası lot miktarı şöyle;
300 Bin katılım ~ 41 Lot (5125 TL).
700 Bin katılım ~ 18 Lot (2250 TL).
1.1 Milyon katılım ~ 12 Lot (1500 TL).
1.5 Milyon katılım ~ 9 Lot (1125 TL).
1.9 Milyon katılım ~ 7 Lot (875 TL).
2.3 Milyon katılım ~ 6 Lot (750 TL).
2.7 Milyon katılım ~ 5 Lot (625 TL).
3.1 Milyon katılım ~ 4 Lot (500 TL).
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GÜLERMAK AĞIR SANAYİ BORSADA NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?
Firma talep toplama sürecinin ardından borsada işlem görecek ancak şu anda net bir tarih açıklanmadı.
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GÜLERMAK AĞIR SANAYİ FON KULLANIMI
Yüzde 45-50 Makine ve ekipman alımı.
Yüzde 15-20 KÖİ Projesi işletme sermayesi.
Yüzde 25-30 GES (Güneş Enerjisi Santrali) projesi finansmanı.
Yüzde 2-10 Finansman maliyetinin azaltılması.
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