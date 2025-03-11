Güler ve Zeliha canlı yayında yüzleşti - Güncel haberler

Güler ve Zeliha canlı yayında yüzleşti - Güncel haberler

Geçtiğimiz gün Güler öğretmen, Taner isimli bir kişiyle tanıştığını, dolandırıldığını ve aşk yaşarken Taner’in evli olduğunu öğrenmişti.

REKLAM advertisement1

Canlı yayına bağlanan Zeliha Hanım “Taner benim kocam” derken Güler de “Kocana sahip çıksaydın” sözlerini kullandı.

Bugün Güler ve Zeliha, Taner için karşı karşıya geldi. İkili arasındaki gerginlik zamanla had safhaya çıktı. Zeliha da Taner’den boşanmak istediğini söyledi.