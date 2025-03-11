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        Haberler Gündem Güler ve Zeliha canlı yayında yüzleşti - Güncel haberler

        Güler ve Zeliha canlı yayında yüzleşti

        Show TV ekranlarında yayınlanan Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'de bugün, Güler öğretmen ve Zeliha'nın yüzleşmesi ses getirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2025 - 18:54 Güncelleme: 11.03.2025 - 18:54
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        Güler ve Zeliha canlı yayında yüzleşti
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        Geçtiğimiz gün Güler öğretmen, Taner isimli bir kişiyle tanıştığını, dolandırıldığını ve aşk yaşarken Taner’in evli olduğunu öğrenmişti.

        Canlı yayına bağlanan Zeliha Hanım “Taner benim kocam” derken Güler de “Kocana sahip çıksaydın” sözlerini kullandı.

        Bugün Güler ve Zeliha, Taner için karşı karşıya geldi. İkili arasındaki gerginlik zamanla had safhaya çıktı. Zeliha da Taner’den boşanmak istediğini söyledi.

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        #didem arslan yılmaz
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