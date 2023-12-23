Gülenay Kalkan Ünlüoğlu'nun acı günü
Oyuncu Gülenay Kalkan Ünlüoğlu, annesi Hayrunnisa Kalkan'ın yaşamını yitirdiğini açıkladı
2019'da vefat eden Tarık Ünlüoğlu'nun eşi Gülenay Kalkan Ünlüoğlu'nun annesi Hayrunnisa Kalkan'dan acı haber geldi. Hayrunnisa Kalkan'ın 93 yaşında hayata veda ettiği öğrenildi.
"TARIKCIĞIM İLE BULUŞTULAR"
Üzücü haberi, Gülenay Kalkan Ünlüoğlu duyurdu. Ünlüoğlu , yaptığı açıklamada, "Can yoldaşım, canımın içi annemi kaybettim. Tarıkcığım ile buluştular..." ifadelerini kullandı.
Hayrunnisa Kalkan'ın cenazesinin bugün Hekimbaşı Mezarlığı'na defnedileceği belirtildi.
Fotoğraflar: Instagram