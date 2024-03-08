Gül’e Ağıt Bahçelievler'de
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları töre cinayetine kurban giden Güldünya Tören'in hayat hikâyesinin anlatıldığı Gül'e Ağıt oyununu 2 Mart'ta Yenibosna Dr. Enver Ören Kültür Merkezi'nde seyirciyle buluşturuyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları en beğenilen oyunlarından Gül’e Ağıt’ı Bahçelievler seyircisiyle buluşturuyor.
Töre cinayetine kurban giden Güldünya Tören’in hayat hikâyesinin anlatıldığı, Deniz Altun’un yazdığı, Özgür Kaymak’ın yönettiği “Gül’e Ağıt”, 12 Mart 2024 Salı günü saat 20.30’da Yenibosna Dr. Enver Ören Kültür Merkezi’nde sahneleniyor.
GÜL’E AĞIT
Oyun, 2004 yılında kendi ailesi tarafından öldürülerek Türkiye'de işlenen töre cinayetlerinin simgesi haline gelen Güldünya’nın hikâyesi ekseninde namus, töre ve ahlak kavramlarını sorguluyor. Oyunda Özgür Kaymak, Ayşem Yağmur Ulusoy, Can Tarakçı, Cüneyt Arda Pamuk, Çağrı Büyüksayar, Fahri Kıncır, Gülsün Odabaş, Hikmet Körmükçü, İskender Bağcılar, Murat Üzen, Tarık Köksal, Tarık Şerbetçioğlu, Uğur Dilbaz, Uğurtan Atakan, Yasemin Güvenç rol alıyor.