SHOW TV'de yapımını Bloom Medya'nın üstlendiği yarışma programı 'Güldürme Beni' üçüncü bölümüyle ekrana geldi. Yarışmanın ev sahibi Demet Akbağ ve sunucu Şahin Irmak'la birlikte 'Güldürme Beni' SHOW TV ekranına neşe getirdi. Yarışmacı ekibine Öykü Çelik ve Hakan Bilgin'in katıldığı programın bu bölümdeki konukları Özgür Ozan ve Ahmet Mümtaz Taylan'dı. Yarışmacılar, rakiplerini güldürmek ve kendileri gülmemek için büyük çaba harcarken, yarışmanın üçüncü bölümünde çifte eleme heyecanı yaşandı.

Yarışmacılar Mustafa Üstündağ, Suzan Kardeş, Sinan Çalışkanoğlu, Ersin Korkut, Sadi Celil Cengiz, Aslı Bekiroğlu ve Murat Dalkılıç, Demet Akbağ’ın talimatlarını yerine getirmek için her yolu denedi!

Programın ilk bölümünde elenen isim kahkahalarını tutamayan Suzan Kardeş olurken, ikinci bölümde ise elenen isim Öykü Çelik oldu.

'Güldürme Beni' evinin her noktasına yerleştirilmiş kameralarla her kahkaha, her gülme tespit edilirken, yarışmacılar güldürme sayıları, gülme sayılarından çıkarılarak elde edilen sonuçlara göre değerlendiriliyor. Elenen isimlerin yerine her hafta yarışmacı ekibe yeni isimler ekleniyor.

'Güldürme Beni', yeni bölümüyle 25 Temmuz Pazartesi akşamı saat 22.45'te SHOW TV'de.