'Güldür Güldür Show' ekibi kahkahalar ile buluştu!

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9. sezon hazırlıkları tam gaz devam eden Güldür Güldür ekibi, yeni sezon afiş ve jenerik çekimleri için toplandı. Birbirlerini çok özlediklerini söyleyen ekip çekimi kahkahalar eşliğinde tamamladı. Güldür Güldür Show, sezonun yeni transferleri ve sürprizleri ile izleyicisiyle kavuşmak için gün sayıyor.

Güldür Güldür Show kadrosu: Açelya Topaloğlu, Ali Sunal, Alper Kul, Asiye Dinçsoy, Ayça Damgacı, Aylin Kontente, Aziz Aslan, Berkay Tulumbacı, Burak Topaloğlu, Deniz Hiracan, Doğa Rutkay, Giray Altınok, İrem Helvacıoğlu, Mahir İpek, Meltem Yılmazkaya, Onur Atilla, Onur Buldu, Ozan Varol, Özgün Aydın, Toygan Ayvanoğlu, Uğur Bilgin, Ünal Yeter.