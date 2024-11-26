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        Haberler Televizyon 'Güldür Güldür Show' eğlenceli bir bölümle geliyor

        'Güldür Güldür Show' eğlenceli bir bölümle geliyor

        Yapımcılığını BKM'nin üstlendiği, eğlencenin vazgeçilmez adresi 'Güldür Güldür Show'un yeni bölüm tanıtımı yayınlandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.11.2024 - 23:35 Güncelleme: 26.11.2024 - 23:39
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        7'den 70’e herkesin severek izlediği 'Güldür Güldür Show'da bu hafta da kahkaha tufanı var!

        Ekranların komedi klasiği 'Güldür Güldür Show' kahkaha dolu skeçleri ve sevilen kadrosu ile SHOW TV ekranlarında izleyicileriyle buluşuyor, programda eğlence hız kesmeden devam ediyor.

        Güldür Güldür Show yeni bölümüyle Cumartesi akşamı saat 20.00'de SHOW TV'de!

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        İşte 'Güldür Güldür Show'un Tanıtımı;

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        #Güldür Güldür Show
        #show tv

        BURÇLAR

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        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
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        Terazi
        Terazi
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