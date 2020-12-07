Güldür Güldür Show'dan Malumlar Apartmanı

Gündemin farklı konularını kendi mizahi üsluplarıyla yorumlayan ekip, bu sefer dizileri ele aldı. Yeni bölüm tanıtımında yer alan Malumlar Apartmanı adlı skeç kısa zamanda sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Doğa Rutkay, Mahir İpek, Onur Buldu, Uğur Bilgin, Meltem Yılmazkaya ve Aziz Aslan’ın yer aldığı tanıtım sosyal medyada paylaşım rekorları kırdı.

Güldür Güldür Show, Malumlar Apartmanı ve daha birçok sürprizi içeren yeni bölümüyle Salı akşamı saat 20.00'de Show TV’de.

İşte o tanıtım;