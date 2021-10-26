Güldür Güldür Show'dan kahkaha dolu yeni teaser!

7’den 70’e herkesin severek izlediği Güldür Güldür Show’da bu hafta da eğlence hız kesmeden devam ediyor.

Ekranların komedi klasiği Güldür Güldür Show renkli skeçleri ve sevilen kadrosu ile Show TV ekranlarında izleyicileriyle buluşuyor.

Güldür Güldür Show yeni bölümüyle Cumartesi akşamı saat 20.00’de Show TV’de!