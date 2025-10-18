Habertürk
        Haberler Televizyon 'Güldür Güldür Show', başlıyor

        ‘Güldür Güldür Show’, başlıyor

        SHOW TV'nin yapımını BKM'nin üstlendiği, televizyon ve tiyatro tarihine adını altın harflerle yazdıran programı 'Güldür Güldür Show' Cumartesi akşamı on üçüncü sezonuyla ekrana geliyor. Yıllardır sayısız başarıya imza atan, komedinin vazgeçilmez programı haline gelen 'Güldür Güldür Show' fenomen karakterleri ve gündem yaratan skeçleriyle kaldığı yerden devam ediyor

        Habertürk
        Giriş: 18.10.2025 - 11:49 Güncelleme: 18.10.2025 - 12:06
        Ali Sunal’ın moderasyonuyla ekrana gelen ‘Güldür Güldür Show’da Onur Buldu, Doğa Rutkay, Onur Atilla, Uğur Bilgin, Ecem Erkek, Meltem Yılmazkaya, Erdem Yener, Aylin Kontante, Mahir İpek, Aziz Aslan, Açelya Topaloğlu, Toygan Avanoğlu, Özgün Aydın, Özgün Bayraktar, Burak Topaloğlu, Berkay Tulumbacı, Nebi Tolga Yılmaz, Helin Elif Balcı yer alıyor.

        Hayati, eşi Yeter ile birlikte bir restorana gider. Garson (Bilal) oldukça absürt bir karakterdir. Hayati ve Yeter, sabırlarını zorlayan bu durum karşısında kendileriyle başka bir garsonun ilgilenmesini isterler. Ancak yeni gelen Mesut da Bilal’den farklı değildir. Ne kadar uğraşsalar da Mesut ve Bilal’den hizmet alamazlar.

        Nüfus müdürlüğünde memur olarak çalışan İbrahim, yavaş çalıştıklarına dair gelen bir ihbar nedeniyle denetime gelineceğini öğrenir. Kızıyla birlikte gelen Naime Teyze, İbrahim’in doğum yılı ya da isim gibi basit sorularına uzun cevaplar verir. İbrahim, işini kaybetmemek için işlemleri hızla bitirmeye çalışsa da sonunda dayanamaz ve Naime’ye sesini yükseltir.

        Çiçek ve Fikri, evlerine koltuk monte etmesi için ünlü usta Paşa’yı çağırırlar. Paşa son derece absürt ve aşırı bir karakterdir. Bitmek bilmeyen istekleri ile tam bir divadır.

        İbrahim ve Yeter, kızları Burcu, sevgilisi Mesut ve onun ailesiyle birlikte Pasifik’te lüks bir yatta tatil yapmaktadır. Mesut ve ailesi, Burcu ve ailesine göre çok daha varlıklıdır.

        Mesut, Burcu’ya evlenme teklif eder ancak Burcu teklifi kabul etmez. Fikri bir bankta oturmaktadır. Uzun süredir görmediği arkadaşı Ozan yanına gelir ve endişelendiğini söyler. Fikri, kendini beğenmiş ve dahi olduğunu düşünen bir insandır ancak pek de parlak biri değildir. Yapay zekadan aldığı onayla gerçekten dahi olduğuna inanmaya başlamıştır.

        Naime ve Bilal çok ünlü iki şarkıcıdır. İlişkilerini ilan ettikten sonraki ilk konserlerini vereceklerdir. Dışarıda çılgın bir kalabalık beklemektedir. Fakat Bilal ve Naime kavga etmiş ve konsere çıkmayacaklarını söylemişlerdir. Eğer konsere çıkmazlarsa, menajerleri Hüseyin’in başı dışarıda bekleyen hayranlarla belaya girecektir.

        Güldür Güldür Show, yeni sezonuyla bu akşam saat 20.00’de Show TV’de!

        #Güldür Güldür Show

