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Ekranların sevilen programı 'Güldür Güldür Show' Avrupa turnesine hız kesmeden devam ediyor. Show TV'nin eğlence programı çıktıkları turnede yoğun ilgi gördü. Ekip bugüne kadar Almanya, Belçika, Avusturya, Hollanda’da farklı şehirlerde binlerce izleyici ile buluştu.

Gittikleri birçok şehirde günler öncesinde tükenen biletler ve seyircilerin yoğun ilgisi ile karşılaşan 'Güldür Güldür' ekibi, gördükleri yoğun sevgiden çok mutlu. Bu hafta sonu hem Belçika hem Almanya’da binlerce seyirciyi güldüren ekip turneye Şubat Ayında Berlin’de devam edecek.