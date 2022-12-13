'BABA'NIN YENİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?
'Baba', bu akşam saat 20.00'de 2. sezon 13. bölümüyle SHOW TV'de ekrana gelecek. 'Selahattin', 'Firuze’den istediğini alamayınca faturasını onun çok yakınlarından çıkarırken, 'Firuze', çözümü kendisini ait hissettiği yerde bulur.
'Çöpköy’de devam eden direnişe sabrı kalmayan 'Selahattin', sürpriz bir ismin yardımıyla herkesin hayatını altüst eden planını devreye sokar. Her an mücadeleye hazır 'Çöpköy' halkı bu sefer kendilerini çetin bir çıkmazın içinde bulur.
'Kadir', içinde bulunduğu zorlu durumdan kurtulmaya çalışırken, 'Selahattin', her şeyi daha farklı noktaya getirecek hamlesiyle herkesi şaşkına çevirir.