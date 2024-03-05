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        Haberler Magazin Gülçin Santırcıoğlu: Sıfatlarıma anne eklensin istemiyorum

        Gülçin Santırcıoğlu: Sıfatlarıma 'anne' eklensin istemiyorum

        İbrahim Utku Başyazıcı ile evli olan Gülçin Santırcıoğlu, annelik hakkındaki görüşlerini dile getirdi. Oyuncu; "Çocuğa hiç ihtiyaç duymadık, duymuyoruz, duymayacağız da... Sıfatlarıma 'anne' eklensin istemiyorum" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.03.2024 - 15:05 Güncelleme: 05.03.2024 - 15:47
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        "Sıfatlarıma 'anne' eklensin istemiyorum"
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        Gülçin Santırcıoğlu, Bloomberg HT'de yayınlanan "Aslı Şafak'la İşin Aslı" programına konuk oldu. 10 yıldır makine mühendisi İbrahim Utku Başyazıcı evli olan ünlü oyuncu, annelik hakkındaki görüşlerini anlattı.

        Gülçin Santırcıoğlu; "Çocuğa hiç ihtiyaç duymadık, duymuyoruz, duymayacağız da... 'Bencillik' diyen var ama özel okul... Ya da 'bu hayata çocuk getirilmez' değil demek istediğim şey... Ben gerçekten gezmeyi tercih ediyorum o parayla... Sevgili olarak kalmayı istiyorum. Sıfatlarıma 'anne' eklensin istemiyorum. Olana da helal olsun, güle güle büyütsün, diyeceğim hiçbir şey yok" dedi.

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        #Gülçin Santırcıoğlu
        #İbrahim Utku Başyazıcı

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