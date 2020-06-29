İbrahim Tatlıses aradığı aşkı buldu. Bodrum'da yaz aylarının tadını çıkaran Tatlıses, sevgilisiyle ilk kez kameralar karşısına geçti.

2. Sayfa'nın haberine göre; Tatlıses aradığı aşkı Gülçin Karakaya'da buldu.

Uzun zamandır aşk yaşayan ikili, objektiflere böyle yansıdı.

Tatlıses, program esnasında genç sevgilisine bakarak “Çok mutluyum. Ben kadınsız yapamam. Allah sahibine bağışlasın” demesi dikkatlerden kaçmadı. Ayrıca Karakaya’nın Tatlıses’in tüm sosyal medya hesaplarını yönettiği öğrenildi.

GÜLÇİN KARAKAYA KİMDİR?

Gülçin Karakaya, 2. Sayfa'nın haberine göre İbrahim Tatlıses'in yeni sevgilisi olarak iddia edildi.

2. Sayfa'nın haberine göre; İbrahim Tatlıses aradığı aşkı 26 yaşındaki Gülçin Karakaya'da buldu. Bir süredir aşk yaşadıkları konuşulan ikilinin eğlenceli anları objektiflere yansıdı.

İbrahim Tatlıses 68 yaşında, 7 çocuk ve 9 torun sahibi.

Ünlü şarkıcının üçüncü kez nikah masasına oturup oturmayacağı ise merak ediliyor.